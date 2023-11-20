Врешті-решт, Гацеком зацікавились також місцеві зооактивісти. У квітні 2023 року кота забрало з вулиці Товариство опіки над тваринами, і дало йому новий дім. Втім, Гацек ще й схуд – свіжі фото котика – дивіться нижче!

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Вуличний кіт Гацек схуд

Багато років Гацек жив у дерев'яному ящику на вулиці Кашубській і привертав до себе увагу перехожих. Кіт став знаменитим у 2020 році після відео видання wSzczecinie. Мандрівники спеціально навідувалися до Щецина, щоб особисто зустрітися з "королем Кашубської вулиці".

Місцеві жителі непокоїлися з приводу здоров'я кота через те, що його занадто багато пригощали туристи. Після цього ним почали опікуватися працівники Товариства та ветеринари. Жив Гацек у тимчасовому домі.

Лікарське обстеження виявило, що кіт має проблеми з зубами та суглобами, а ветеринар рекомендував скинути йому 4 – 5 кілограмів.

Ще товстенький кіт Гацек / Фото wSzczecinie / Youtube

А нещодавно щецинський відділ Товариства опіки над тваринами опублікував пост, де повідомив, що Гацек знайшов новий постійний дім. На фото видно, як за цей час схуд кіт. Крім зовнішнього вигляду, змінилось і ім'я тварини.

Я більше не Гацек, тепер кличте мене Джордж…. Джордж Клуні в котячій версії, я в хорошій формі й мене це влаштовує: вільно бігаю по сходах і столах,

– повідомила група захисту тварин.

Тепер кіт Гацек не тільки має домівку, але і допомагає притулку збирати кошти на корм для безхатніх тварин.

Кіт Гацек знайшов новий дім і схуд / Фото з інстаграму @kotgacekeveryday

У притулку додали, що, щоб допомогти іншим котам випробувати на собі "чудодійну дієту" Гацека, люди можуть пожертвувати корм або зробити свій внесок у краудфандингову кампанію "Гацек купує їжу для бездомних". Загальна сума пожертв уже перевищила спочатку встановлений поріг у 7 000 злотих.

Гацек – найпопулярніший туристичний об'єкт Щецина

За історіями деяких місцевих жителів, вперше кіт з'явився на вулиці 10 років тому. Він привернув увагу після появи в документальному фільмі 2020 року, який загалом переглянули 4,5 мільйона разів у Facebook і на YouTube.

Місце, де зазвичай можна було зустріти кота, навіть було позначене на мапах Google, а відвідувачі ставили Гацеку оцінки та залишали коментарі. З середньою оцінкою 4,9 у Google Maps кіт Гацек вважався найбільш популярною атракцією міста. Втім, після схуднення кіт Гацек зник з карт Google.

Тож любителі котів з усієї Європи з'їжджалися, щоб побачити Гацека в його дерев'яному будиночку, де за ним доглядали власники сусіднього магазину. Над його будиночком також була табличка про те, що Гацека не можна турбувати, коли він спить, і поруч з ним можна залишати частування.

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