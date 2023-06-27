На Чернігівщині помітили ведмедя

Зі слів Олександра Михайлова на його фотопастку найчастіше потрапляють лосі, сарни європейські, єнотоподібні собаки, вовки, лисиці та різні птахи.

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Нещодавно було відкриття для нашої області, на фотопастку спіймався ведмідь. Я не знаю, яким дивом мені пощастило, що саме на фотопастку з акумулятором потрапив ведмідь. Я не можу передати, наскільки був здивований, бо для нашої області дуже не типова тваринка,

— розповів чоловік.

Олександр Михайлов розповідає, після того, як спрацьовує датчик руху, фотопастка робить три світлини та 10 секундне відео.

Тоді це все приходить в додаток. При цьому постійно потрібно поповнювати рахунок, щоб був зв'язок. Інколи бувають затримки з фотографіями, бо не завжди є зв'язок, де чоловік ставить фотопастку. На акумуляторі фотопастка може працювати десь два місяці, і пощастило – камера, яка зафіксувала ведмедя, була ще активна.

На Чернігівщині фотопастка зафіксувала ведмедя / Фото Олександр Михайлов

У Державній екологічній інспекції Чернігівської області припускають, що на Чернігівщині два бурих ведмеді. Ймовірно звір перебуває у пошуках пари та придатної для життя території. Для людини він не становить небезпеки, бо дуже обережний. Та все ж варто пам'ятати про його присутність у лісі.

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