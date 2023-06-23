Олень на узбіччі дороги вполював змію
На відео видно, як олень стоїть на узбіччі та жує змію. На задньому плані чути чоловіка, який записує ролик та здивовано коментує.
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Він їсть змію?
— висловився автор відео.
Переважна більшість коментаторів вперше побачили подібне. Деякі з них зазначили, що, можливо, тварина очікує на потомство й тому відчуває нестачу поживних речовин, а змія була швидким джерелом білка і кальцію.
Серед коментарів багато подібних:
- "Цього не може бути",
- "Безплатна їжа — це безкоштовна їжа в природі",
- "Вегани зараз на піку популярності",
- "Цей олень втомився бачити, що "змія" займає вище місце в харчовому ланцюжку",
- "Як таке може бути? Він травоїдний".
Олень їсть змію: дивіться відео
Що треба знати про оленя?
Білохвостий олень вважається травоїдним і харчується легкодоступними рослинами, включно з гілками, фруктами, горіхами, люцерною та іноді грибами.
За даними National Geographic, ці тварини можуть все ж вживати м'ясо, оскільки їм не вистачає таких мінералів, як фосфор, сіль і кальцій, особливо в зимові місяці, коли рослинності дуже мало. Дикі тварини користуються можливістю поїсти й туші, які залишені в дикій природі, часто швидко розкладаються. Вони навіть можуть швидко з'їсти людські рештки.