На відео видно, як олень стоїть на узбіччі та жує змію. На задньому плані чути чоловіка, який записує ролик та здивовано коментує.

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Він їсть змію?

— висловився автор відео.

Переважна більшість коментаторів вперше побачили подібне. Деякі з них зазначили, що, можливо, тварина очікує на потомство й тому відчуває нестачу поживних речовин, а змія була швидким джерелом білка і кальцію.

Серед коментарів багато подібних:

"Цього не може бути",

"Безплатна їжа — це безкоштовна їжа в природі",

"Вегани зараз на піку популярності",

"Цей олень втомився бачити, що "змія" займає вище місце в харчовому ланцюжку",

"Як таке може бути? Він травоїдний".

Олень їсть змію: дивіться відео

Що треба знати про оленя?

Білохвостий олень вважається травоїдним і харчується легкодоступними рослинами, включно з гілками, фруктами, горіхами, люцерною та іноді грибами.

За даними National Geographic, ці тварини можуть все ж вживати м'ясо, оскільки їм не вистачає таких мінералів, як фосфор, сіль і кальцій, особливо в зимові місяці, коли рослинності дуже мало. Дикі тварини користуються можливістю поїсти й туші, які залишені в дикій природі, часто швидко розкладаються. Вони навіть можуть швидко з'їсти людські рештки.