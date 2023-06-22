Господарі показали як стрижуть кігті Джо
Втім, не всі улюбленці полюбляють це, і провести процес обрізання кігтів – один з найважчих. Джо, пес породи французький бульдог, – не виняток .
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Він не дуже любить стежити за собою, але господарям це не поясниш. Після численних і безрезультатних спроб постригти кігті песику, вони вирішили піти на незвичайні заходи. Пес більше не міг вириватися і тікати, а кігті нарешті успішно видалили.
Ролик в ТікТок набрав понад 3 мільйони переглядів. Хтось вирішив, що це знущання з собаки, проте в домашній обстановці з господарями, а не в салоні для тварин, вихованець точно відчуває менше стресу, хоч і незадоволений.
Як відбувався сам процес: дивіться відео