Господарі зняли на відео бійку песиків за ласощі
Так, власники двох кумедних мопсиків вирішили порадувати своїх домашніх улюбленців смаколиками. Їхня реакція на ласощі змусить сміятися кожного.
Дивіться також Рибалка упіймав 3-метрового сома: який виглядає має цей гігант
Коли дівчина дістала дві палички для собак, тварини відразу почали битися один з одним. Але ця бійка була така кумедна, що господарі не стрималися і зняли її на відео.
Два незграбні мопсики пхали один одного і кумедно намагалися дістатися до частування. Це виявився справжній поєдинок між собачками.
Пропонуємо і Вам посміятися: дивіться відео
Собака Зої потрапила до Книги рекордів Гіннеса за язик
Помісь лабрадора і німецької вівчарки на прізвисько Зої потрапила до Книги рекордів Гіннеса через свій язик. Довжина її язика становить 12,7 сантиметра. 5-дюймовий язик луїзіанської собаки офіційно занесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший у світі.
Зої перевершила минулий рекорд на 3,74 дюйма (9,4 сантиметра), встановлений англійським сетером, на ім'я Бісбі з Тусона, штат Аризона.