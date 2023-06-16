Так, власники двох кумедних мопсиків вирішили порадувати своїх домашніх улюбленців смаколиками. Їхня реакція на ласощі змусить сміятися кожного.

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Коли дівчина дістала дві палички для собак, тварини відразу почали битися один з одним. Але ця бійка була така кумедна, що господарі не стрималися і зняли її на відео.

Два незграбні мопсики пхали один одного і кумедно намагалися дістатися до частування. Це виявився справжній поєдинок між собачками.

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Собака Зої потрапила до Книги рекордів Гіннеса за язик

Помісь лабрадора і німецької вівчарки на прізвисько Зої потрапила до Книги рекордів Гіннеса через свій язик. Довжина її язика становить 12,7 сантиметра. 5-дюймовий язик луїзіанської собаки офіційно занесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший у світі.

Зої перевершила минулий рекорд на 3,74 дюйма (9,4 сантиметра), встановлений англійським сетером, на ім'я Бісбі з Тусона, штат Аризона.