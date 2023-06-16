Італійський сом-гігант

Італійський рибалка Алесандро Б'янкарді у той день відчув потужне клювання, а коли почав витягувати здобич з води, то зрозумів, що йому важко впоратись. Рибалці знадобилося аж 40 хвилин, аби витягнути річкового монстра.

Гігантський сом завдовжки сягав 2 метри 85 сантиметрів. Це найбільший улов Алесандро за 23 роки, що він займається рибальством.

Улов Алесандра / Фото з інстаграму @madcat_fishing​

Б'янкарді зазначає, що не став зважувати рибу, щоб не завдавати сому додаткового стресу. Чоловік випустив рибу назад в річку. Він пояснив, що не захотів вбивати гіганта, адже колись цей сом може доставити іншому рибалці таку ж радість, як і йому.

Риба може стати світовим рекордом

Заміри довжини риби та фотодокази Б'янкарді відправив до Міжнародної асоціації рибалок (IGFA). Однак має пройти деякий час, перш ніж експерти офіційно підтвердять і зареєструють рекорд. Риба претендує на рекорд асоціації за тривалістю вилову та випуску.

Сом-гігант / Фото з інстаграму @madcat_fishing​

Якщо виміри рибалки підтвердяться, цей гігантський сом буде на 4 сантиметри довшим, ніж поточний рекордсмен у цій категорії. Попереднього володаря рекорду також упіймали в річці По.

Зазначається, що ця річка відома своїми гігантськими сомами. Наразі водойма перебуває під загрозою висихання, оскільки у цьому районі все ще продовжується посуха.

Собака Зої потрапила до Книги рекордів Гіннеса за язик

Помісь лабрадора і німецької вівчарки на прізвисько Зої потрапила до Книги рекордів Гіннеса через свій язик. Довжина її язика становить 12,7 сантиметра. 5-дюймовий язик луїзіанської собаки офіційно занесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший у світі.

Зої перевершила минулий рекорд на 3,74 дюйма (9,4 сантиметра), встановлений англійським сетером, на ім'я Бісбі з Тусона, штат Аризона.