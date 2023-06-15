Під час дослідження їм вдалося виявити 5 місць гніздування бірманських черепах, які були огороджені й охоронялися регулярними патрулями. Під час недавнього патрулювання команда виявила 15 дитинчат черепах в одному з гнізд, проте дослідники також припускають, що ще кілька вилупилися раніше та вже попрямували до довколишніх вод.

Дослідники вивчили малюків, щоб зібрати дані про їхній розмір, здоров'я, а потім їх буде випущено в дику природу. Зазначимо, що бірманські черепахи з м'яким панциром є видом м'якотілих черепах, які мешкають у заболочених місцях М'янми в Південно-Східній Азії.

Представники цього виду опинилися на межі зникнення через попит на продовольчих ринках Східної Азії. Також повпливали руйнування довкілля та потрапляння в рибальські сітки.

Виявлено 15 крихітних дитинчат бірманської черепахи / Фото Fauna & Flora ​

Вчені відзначають, що ті кілька популяцій, що залишилися, скорочуються та залишаються сильно фрагментованими. Перспективи виживання цього виду, на жаль, не такі вже й втішні. Однак нещодавнє виявлення дитинчат дає надію на збереження зникомого виду.

Ключовим фактором у збереженні цього виду буде спільна робота з місцевими спільнотами,

– зазначає керівник програми прісноводних і морських тварин у Fauna&Flora Зау Ланна.

Дослідники вважають, що врешті-решт саме це дозволить усунути загрози для м'якотілих бірманських черепах. Ланн також додав, що дослідники вже зараз бачать перші плоди плідної співпраці з місцевим населенням. Робота з порятунку цього унікального виду тільки стартувала, але вже було виявлено кілька десятків дитинчат, що дуже перспективно.

Дослідники вперше помітили дитинчат бірманських черепах: дивіться відео