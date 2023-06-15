Вперше виявлено дитинчат бірманських черепах
Дослідники з природоохоронної організації співпрацюють із місцевими спільнотами, які мешкають біля озера Індавги в М'янмі, одного з найбільших внутрішніх озер у Південно-Східній Азії. Їхня робота спрямована на те, щоб зберегти надзвичайно уразливий вид черепах.
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Під час дослідження їм вдалося виявити 5 місць гніздування бірманських черепах, які були огороджені й охоронялися регулярними патрулями. Під час недавнього патрулювання команда виявила 15 дитинчат черепах в одному з гнізд, проте дослідники також припускають, що ще кілька вилупилися раніше та вже попрямували до довколишніх вод.
Дослідники вивчили малюків, щоб зібрати дані про їхній розмір, здоров'я, а потім їх буде випущено в дику природу. Зазначимо, що бірманські черепахи з м'яким панциром є видом м'якотілих черепах, які мешкають у заболочених місцях М'янми в Південно-Східній Азії.
Представники цього виду опинилися на межі зникнення через попит на продовольчих ринках Східної Азії. Також повпливали руйнування довкілля та потрапляння в рибальські сітки.
Виявлено 15 крихітних дитинчат бірманської черепахи / Фото Fauna & Flora
Вчені відзначають, що ті кілька популяцій, що залишилися, скорочуються та залишаються сильно фрагментованими. Перспективи виживання цього виду, на жаль, не такі вже й втішні. Однак нещодавнє виявлення дитинчат дає надію на збереження зникомого виду.
Ключовим фактором у збереженні цього виду буде спільна робота з місцевими спільнотами,
– зазначає керівник програми прісноводних і морських тварин у Fauna&Flora Зау Ланна.
Дослідники вважають, що врешті-решт саме це дозволить усунути загрози для м'якотілих бірманських черепах. Ланн також додав, що дослідники вже зараз бачать перші плоди плідної співпраці з місцевим населенням. Робота з порятунку цього унікального виду тільки стартувала, але вже було виявлено кілька десятків дитинчат, що дуже перспективно.
Дослідники вперше помітили дитинчат бірманських черепах: дивіться відео