У Зої найдовший язик у світі
Метейрі Седі та Дрю Вільямс завели Зої, коли їй було лише 6 тижнів. Жителі Луїзіани (США) одразу звернули увагу на надмірно довгий язик цуценяти.
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У Зої довжина язика становить 12,7 сантиметра. 5-дюймовий язик луїзіанської собаки офіційно занесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший у світі.
Ми думали, що вона обов'язково доросте до цього, але вона, очевидно, цього не зробила. Вона має величезний язик порівняно з її тілом,
– сказала Седі у Книзі рекордів Гіннеса.
Загалом Зої веде звичайне щасливе собаче життя. Вона дуже доброзичлива, тож будь-який перехожий на вулиці може її погладити. Ось тільки Седі і Дрю попереджають людей, що добра вихованка може зовсім розчулитися і облизати нового знайомого. Тоді від слини доведеться довго чиститися.
Зої перевершила минулий рекорд на 3,74 дюйма (9,4 сантиметра), встановлений англійським сетером, на ім'я Бісбі з Тусона, штат Аризона.
Який вигляд має язик собаки: дивіться відео