У Зої найдовший язик у світі

Метейрі Седі та Дрю Вільямс завели Зої, коли їй було лише 6 тижнів. Жителі Луїзіани (США) одразу звернули увагу на надмірно довгий язик цуценяти.

Читайте також Не найкращі друзі людини: рейтинг найбільш недружніх порід собак

У Зої довжина язика становить 12,7 сантиметра. 5-дюймовий язик луїзіанської собаки офіційно занесений до Книги рекордів Гіннеса як найдовший у світі.

Ми думали, що вона обов'язково доросте до цього, але вона, очевидно, цього не зробила. Вона має величезний язик порівняно з її тілом,

​– сказала Седі у Книзі рекордів Гіннеса.