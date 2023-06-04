У новому дослідженні вчені з'ясували, які породи є найприязнішими, а до яких варто ставитися з побоюванням. Рейтинг – нижче у матеріалі!

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Вчені назвали найдружніші та найменш дружні породи собак

У новому дослідженні вчені з Університету Гельсінкі виявили породи собак із найвищим і найнижчим рівнем товариського спілкування з людиною. Під час дослідження вчені мали намір вивчити розбіжності у характері різних порід. І тепер, за словами провідного автора дослідження, Мілли Салонен, вони з колегами виявили, що порода насправді є найважливішим фактором, що визначає особисті відмінності.

Автори дослідження зазначають, що всі собаки індивідуальні й мають різні риси, проте породи відрізняються тим, який характер у більшості собак у кожній породі.

Під час дослідження вчені зібрали величезний набір даних опитування, що містив інформацію про 11 000 собак трьох сотень різних порід. Далі всі вони були поділені на 52 групи. Так учені виявили сильний зв'язок між породою та 7 особистісними рисами:

незахищеність;

зосередженість на навчанні;

агресивність/домінування;

енергія;

товариськість із собаками;

товариськість з людьми;

наполегливість.

Результати дослідження свідчать про те, що найбільш товариськими є бультер'єри, за якими слідують крихітні "чайні собачки", золотисті ретривери, джек-рассел-тер'єри та такси. Водночас найменш товариськими виявилися сторожові пастуші собаки, азійські примітивні породи, хорти й північні мисливські шпиці.

Бультер'єри – найдружніші собаки / Фото UnSplash

За словами Салонен, вони з колегами також виявили, що на товариськість собак із людьми впливають кілька інших факторів. Наприклад, самки набирають вищі бали, ніж самці, тоді як товариськість з людиною з віком знижувалася.

Найдружніші породи собак

бультер'єр;

"чайні собачки";

золотистий ретривер;

джек-рассел-тер'єр;

такса;

брахіцефальні собаки;

уіппет;

китайська чубата;

північний шпіц-компаньйон;

ретривер / дружні собаки.

Найменш дружні породи собак

сторожові пастуші собаки;

первісний хорт;

північний мисливський шпіц;

їздові собаки;

пінчер / шнауцер;

німецька вівчарка;

новошотландський качиний ретривер;

середньоєвропейські службові собаки;

гладкий коллі.

Рейтинг найдружніших і найменш дружніх порід собак / Фото Daily Mail

Тепер дослідники вважають, що незалежно від породи власникам собак слід знайомити улюбленців із людьми з раннього віку.

Салонен також зазначає, що власникам варто якнайбільше знайомити своїх цуценят з новими людьми, місцями та тваринами. Однак у цій ситуації також варто пам'ятати, що соціалізація повинна відбуватися на умовах тварини, а тому не можна її до чогось примушувати.