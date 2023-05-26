У Чорнобилі показали єнотоподібного собаку
Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник показав єнотоподібного собаку. Це один із доказів, що звірям живеться спокійно, ситно й вільно.
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Ще одне – чергове підтвердження, що у Чорнобильському заповіднику звірам живеться спокійно, ситно та вільготно. Адже де ще можна побачити, наприклад, ось таких, як на фото, вгодованих уссурійських єнотів, ніби вони живуть не в дикій природі, а в ідеальних домашніх умовах,
– йдеться у повідомленні.
Попри те, що цей вид – інвазійний, тобто неприродний для даної території, однак так вже сталося, що єнотоподібний собака заселив значні території України, в тому числі – Прип'ятського Полісся.
У Чорнобилі показали єнота / Фото Полісся – дика природа без кордонів
Що ще відомо про єнота
Єнот поширений на сході Азії. Протягом 1950-х років цей вид було інтродуковано в Україні, низці районів Росії, Польщі та інших країн, завдяки чому сформувалися нові чисельні популяції за межами природного ареалу єнотів. Тварини всеїдні, тому шукають на поживу як рослин, так і тварин.
Зовнішнім виглядом нагадує невеликого дуже волохатого пса. Довжина голови й тіла від 500 до 680 міліметрів, довжина хвоста від 130 до 250 міліметрів. Вага 4 – 6 кілограмі, але перед сплячкою 6 – 10 кілограмів. Взимку шерсть довга і густа з щільним підшерстям і грубими покривними волосками до 120 міліметрів у довжину. Забарвлення хутра земно-коричневе або буро-сіре з чорними покривними волосками.
Згідно зі списком назв ссавців України, затвердженим Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології НАН України, коректною українською назвою для цієї тварини є єнотоподібний пес.