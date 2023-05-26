Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник показав єнотоподібного собаку. Це один із доказів, що звірям живеться спокійно, ситно й вільно.

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Ще одне – чергове підтвердження, що у Чорнобильському заповіднику звірам живеться спокійно, ситно та вільготно. Адже де ще можна побачити, наприклад, ось таких, як на фото, вгодованих уссурійських єнотів, ніби вони живуть не в дикій природі, а в ідеальних домашніх умовах,

– йдеться у повідомленні.

Попри те, що цей вид – інвазійний, тобто неприродний для даної території, однак так вже сталося, що єнотоподібний собака заселив значні території України, в тому числі – Прип'ятського Полісся.

У Чорнобилі показали єнота / Фото Полісся – дика природа без кордонів

Що ще відомо про єнота

Єнот поширений на сході Азії. Протягом 1950-х років цей вид було інтродуковано в Україні, низці районів Росії, Польщі та інших країн, завдяки чому сформувалися нові чисельні популяції за межами природного ареалу єнотів. Тварини всеїдні, тому шукають на поживу як рослин, так і тварин.

Зовнішнім виглядом нагадує невеликого дуже волохатого пса. Довжина голови й тіла від 500 до 680 міліметрів, довжина хвоста від 130 до 250 міліметрів. Вага 4 – 6 кілограмі, але перед сплячкою 6 – 10 кілограмів. Взимку шерсть довга і густа з щільним підшерстям і грубими покривними волосками до 120 міліметрів у довжину. Забарвлення хутра земно-коричневе або буро-сіре з чорними покривними волосками.

Згідно зі списком назв ссавців України, затвердженим Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології НАН України, коректною українською назвою для цієї тварини є єнотоподібний пес.

Зверніть увагу: у Чорнобильській зоні відчуження дуже добре себе почувають так звані "санітари лісу", які утворюють сімейні групи. Вовки, а це саме вони, соціальні тварини, статус яких у зграї можна визначити за положенням хвоста.