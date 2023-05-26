З дзьобом, схожим на качиний, хвостом, що нагадує бобровий, лапами, схожими на видровий, і хутром, що нагадує кротове, качконіс стоїть осібно у своїй сім'ї та роді. Це один із 5 видів монотрем, які досі живуть на Землі. Вони не тільки відкладають яйця, а і є одними з рідкісних отруйних ссавців, причому самці можуть похизуватися шпорою, здатною завдати незабутньо болючого укусу.

Крім того, качкодзьоби випромінюють синьо-зелене світіння під ультрафіолетовими променями і використовують вбудований електричний геолокатор для пошуку їжі, що робить їхні очі непотрібними під час пірнання.

Австралія повертає качкодзьоба в Королівський національний парк / Фото Jake Willis / UNSW Sydney

Їхня чисельність скорочується через руйнування середовища проживання, забруднення та інвазивну червону лисицю. Хоча вони й не перебувають на межі зникнення, їхні особливі звички розмноження роблять їхнє розведення в неволі досить складним. Крім рідної Австралії, їх вдалося зберегти тільки в сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго.

Навіть у тих регіонах, де вони водяться удосталь, невловного качкодзьоба часто важко помітити, оскільки він проводить до 14 годин на добу, дрімаючи в підземних норах і розшукуючи ракоподібних, комах і черв'яків у каламутній воді.

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