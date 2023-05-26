Що треба знати про качкодзьоба?
Коли європейці вперше натрапили на них у 1798 році, спантеличені британські натуралісти були впевнені, що це частина злого жарту природи, випадково зібрана з мішанини запчастин інших тварин.
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З дзьобом, схожим на качиний, хвостом, що нагадує бобровий, лапами, схожими на видровий, і хутром, що нагадує кротове, качконіс стоїть осібно у своїй сім'ї та роді. Це один із 5 видів монотрем, які досі живуть на Землі. Вони не тільки відкладають яйця, а і є одними з рідкісних отруйних ссавців, причому самці можуть похизуватися шпорою, здатною завдати незабутньо болючого укусу.
Крім того, качкодзьоби випромінюють синьо-зелене світіння під ультрафіолетовими променями і використовують вбудований електричний геолокатор для пошуку їжі, що робить їхні очі непотрібними під час пірнання.
Австралія повертає качкодзьоба в Королівський національний парк / Фото Jake Willis / UNSW Sydney
Їхня чисельність скорочується через руйнування середовища проживання, забруднення та інвазивну червону лисицю. Хоча вони й не перебувають на межі зникнення, їхні особливі звички розмноження роблять їхнє розведення в неволі досить складним. Крім рідної Австралії, їх вдалося зберегти тільки в сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго.
Навіть у тих регіонах, де вони водяться удосталь, невловного качкодзьоба часто важко помітити, оскільки він проводить до 14 годин на добу, дрімаючи в підземних норах і розшукуючи ракоподібних, комах і черв'яків у каламутній воді.
Істоти повернулися
Остання зареєстрована зустріч качкодзьоба в Королівському національному парку належить до 1970-х років, коли його чисельність скоротилася, можливо, через хімічну аварію.
Ініціатива зі збереження качкодзьоба, до якої входять Центр екосистемних наук при Університеті Південної Каліфорнії, Австралійське товариство охорони природи Таронга, Національна служба парків і дикої природи штату Новий Південний Уельс, знову запустила чотирьох самок у річку Гакінг після багаторічних досліджень регіону щодо рівня забруднення та великої кількості здобичі. Зрештою, ініціатива спрямована на те, щоб випустити на волю загалом десять качкодзьобів.
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Команда вважає, що повернення цих провідних хижаків сприятиме екологічному здоров'ю району. Успішна популяція качкодзьобів – ознака здорової екосистеми. Для підтримки генетичної різноманітності качкодзьоби були відібрані з різних місць.