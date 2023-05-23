Народжуються вони такого розміру, як кошенята. Зараз важать приблизно до 5 кілограмів, а можуть рости до 12 кілограмів.

П'ятимісячні сервали – хижаки родини котячих – мешкають в екопарку у селі Ковалівка. Від тварин відмовилася мати, тому їх вигодовували самі працівники.

Сервали – це хижаки, вони мають оранжево-коричневе хутро та чорні плями на ньому. Серед малюків одна самиця та двоє самців,

– каже працівниця Світлана Вишневецька.

За її словами, хижаки харчуються м'ясом, іноді дають молоко. Також для них пророщують зелену травичку на вулиці, куди вони виходять. Працівниця екопарку згадала й про різні біодобавки та вітаміни.

Сервал та іграшки у вольєрі / Фото Суспільне Полтава​

В екопарку зауважують, що це коти із довгими ногами та великими вухами, які мешкають в Африці.

Зараз їм лише 5 місяців, але вони уже показують свій характер. Коли заходиш, вони знають, що їх годуватимуть, але спочатку показують, які вони грізні, а потім уже можуть тертися об ногу.

П'ятимісячний сервал / Фото Суспільне Полтава​

Стрибати ці тварини можуть до 8 метрів. Коли виходять на вулицю, ховаються у траву, й, коли хтось проходить або пташка, то обов'язково треба нападати.

Для тварин у вольєрі розмістили іграшки, зокрема, м'ячі. До року, вони, як і усі діти, тягають іграшки.