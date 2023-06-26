У Карпатах знайшли найменшого в Європі гризуна
Фахівці Національного природного парку "Гуцульщина" розповіли, що провели нове обстеження заселення штучних гніздівель. Вони зафіксували "мешканця" синичників – ліскульку руду, або ж ліщинового вовчка.
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Крихітний гризун активний тільки вночі. Переважно більшу частину часу тварина проводить у сплячці. Для сну руда ліскулька створює зручні гніздечка. Найкращими місцями для цього є:
- дупла, де гніздували раніше птахи,
- штучні гніздівлі для птахів.
У Карпатах виявили найменшого гризуна в Європі / Фото Віктора Гавриленка
Де живе ліскулька руда?
Ліскулька руда – найменший з немишовидних гризунів Європи. Він входить до Червоного списку МСОП видів із найменшим ризиком.
Довжина тіла гризуна ліскульки не перевищує 100 міліметрів. Круглий хвіст, який густо вкритий коротким одноманітним волоссям, має довжину у 60 – 75 міліметрів.
Ліскульку руду помітили у Карпатах / Фото Віктора Гавриленка
Ліскулька є широко поширеною в лісовій смузі на території Європи, а також суміжних районів Азії. Цей вид відомий з більшості західних, північних та центральних областей України. Для лісових комплексів неморального типу він є особливо характерним.
У Чорнобилі "засвітився" яскравий хижий звір
У Чорнобилі показали хижого звіра, який вдало полює на багатьох дрібних тварин. Мовиться про лисицю, яка саме поверталася з полювання.
На опублікованому фото лисиця не така пухнаста, доглянута, вгодована і яскрава, як взимку. Також видно, що хижак вполював здобич, і несе її в зубах.