У Чорнобилі показали хижого звіра, який вдало полює на багатьох дрібних тварин. Мовиться про лисицю, яка саме поверталася з полювання.

На опублікованому фото лисиця не така пухнаста, доглянута, вгодована і яскрава, як взимку. Також видно, що хижак вполював здобич, і несе її в зубах.