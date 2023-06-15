У Чорнобильському заповіднику показали лисицю, яка саме поверталася з полювання. Відповідне фото опублікувала пресслужба.

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Що відомо про тварину

На опублікованому фото лисиця не така пухнаста, доглянута, вгодована і яскрава, як взимку. Також видно, що хижак вполював здобич, і несе її в зубах.

Десь "намишкувала" здобич і одна з чорнобильських лисиць: втамувати голод можна, правда, ненадовго,

– йдеться у повідомленні.

Зазвичай в меню тварини – птахи, їх яйця, риба, комахи й, головне, різноманітні гризуни. Останніх вона доволі легко викопує з-під снігу, а в теплу пору року блискавично ловить у траві або спритно розкопує нори, орієнтуючись за звуком.

У Чорнобилі показали лисицю / Фото Оксани Красюн ​

Забарвлення лисиці

Лисиця виховує потомство в укритті нори, а решту року вона живе майже винятково на відкритому повітрі. Потомство залишає матір восени. У неволі тривалість життя – 10 – 12 років, однак у дикій природі – 3 роки.

Поряд із типово забарвленими "вогнівками" трапляються особини з темнішим хутром: сиводушки, хрестовки, чорно-бурі. Нижня частина ніг зазвичай чорна, а хвіст з білим або чорним кінчиком.

Зрідка в природі зустрічаються альбіноси. Вуха зовні чорного або коричнево-червонуватого забарвлення, а внутрішня поверхня білувата.

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