До нацпарку "Тузлівські лимани" прилетів чорний лебідь

У нацпарку говорять, що лебідь ймовірно прилетів з якогось українського зоопарку. Про це повідомив доктор біологічних наук, професор Іван Русєв.

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Може після катастрофи на Дніпрі, а може і з Асканії Нова,

– говорить Русєв.

Цей птах вважається неперелітним, але під час польоту здатен розвивати високу швидкість. Лебідь має кучеряве пір'я на краях крил та яскраво-червоний дзьоб. Він харчується дрібними водоростями та різними гідробіонтами, яких багато на Тузлівських лиманах.

Чорний лебідь прилетів на Одещину / Фото Івана Русєва

За словами науковця, чорний лебідь у середині ХІХ століття був завезений до Нової Зеландії, де швидко й успішно прижився. Потім птахів завезли до Північної Америки та Європи, де тримали у парках.

Лебедя помітили в парку 11 червня / Фото Івана Русєва

На відміну від всім відомого лебедя шипуна, у чорного лебедя є справжній голос. Птиці голосно вітають один одного, супроводжуючи це кивками голови.

На відміну від більшості водних птахів та інших видів лебедів, чорний лебідь перелітним птахом не є. Однак, він досить мобільний і навіть найменші перешкоди, такі, як нав'язливий тривалий шум, можуть змусити його змінити місце перебування,

– пояснює Русєв.

Іван Русєв також зазначив, що під час війни до нацпарку прилетіли понад 500 рожевих фламінго, які раніше гніздувались на окупованій Херсонщині.