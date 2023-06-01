У Чорнобилі показали оленів і лосів

Експерти кажуть, що для травоїдних тваринам цей заповідник став чудовим місцем для розмноження. Про це свідчать часті зустрічі з оленями й лосями не тільки в лісових масивах зони відчуження, а й неподалік ЧАЕС чи на порослих чагарниками й деревами вулицях Прип'яті.

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Так, лише за один день, 24 травня, співробітники заповідника зустріли біля водойми-охолоджувача шістьох лосів та трьох оленів.

Самці були з молодими рогами: в когось вже виросла розлога корона, а хтось тільки починає її відрощувати,

– йдеться у повідомленні.

У Чорнобилі показали оленів / Фото Сергія Домашевського

У Чорнобилі помітили лосів / Фото Сергія Домашевського

Додамо, що шляхетний олень об'єднує в собі до 28 підвидів, представники яких відрізняються один від одного розмірами, вагою, забарвленням і деякими іншими ознаками.

Олень має роги з великою кількістю відростків, які утворюють своєрідну корону на вершині рогу. Олень благородний і його корона уособлюють красу Сколівських Бескид.

Як і чому олені скидають роги?

Щорічно у лютому – березні олені благородні скидають роги, які прикрашають їхні могутні й горді голови. По скинутих рогах оленів можна визначити чисельність самців, їхню вікову структуру та селекційні особини, відстежити місця зимівлі, а також спрогнозувати якісний стан поголів'я на 5 – 7 років наперед.

Скидання рогів у оленів відбувається так: у верхній частині черепа оленя між двома "пеньками" і розеткою, яка є початком рогу проходить відшарування шляхом тріскання і відколювання невеличких фрагментів кістки, в результаті чого роги відпадають.

При цьому повне відновлення відбувається протягом березня – травня. А здійснюється регенерація шляхом швидкого зростання хрящоподібної тканини – губки заповненої кровоносними судинами, які покриті шкірою з короткою шерстю. Цей майбутній ріг, всередині трубчастий, заповнений кістковою рідиною зі стовбуровими клітинами. За одну добу виростає до двох сантиметрів рогу.

Зауважимо, молоді роги у фазі росту називаються пантами та містять багато біологічно-активних амінокислот, гормонів, пентидів та інше.