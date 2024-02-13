Це найбільший пернатий хижак Полісся, а то і всієї України. Відповідні кадри опублікував Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.
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Що відомо про орлана-білохвоста?
Орлан-білохвіст – найбільший птах, який зустрічається на території Чорнобильського заповідника. У розмірах і масі тіла орлан поступається хіба чорному грифу, який мешкає в горах Криму.
Велич, зосередженість, впевненість і сила – ось що ви можете побачити на цих світлинах,
– зазначають у дописі.
Цей птах гніздиться в старих ділянках лісу біля великих водойм-озер, річок. На заповідній території проживає не менше 15 пар орланів. Наразі орнітологи оцінюють вітчизняну популяцію білохвоста у 180 – 200 пар.
Розмах крил орлана-білохвоста сягає 2,5 метра / Фото Сергія Домашевського
Взимку кількість орланів збільшується шляхом птахів північних популяцій з Білорусії, Скандинавії та Росії. У заповіднику зимує до 55 птахів.
Орлани зазвичай харчуються загиблими тваринами або залишками тварин, здобутих вовками.
Інші тварини в Чорнобилі:
- У Чорнобильській зоні відчуження помітили цілий табун шляхетних красунь. Мовиться про самиць оленя європейського (благородного). Камера фотографа зафіксувала самиць, які стояли на засніженому полі.
- Днями у цій Зоні також помітили маму-лосиху та її лосеня. На опублікованому кадрі – невеличка сімейка. З одного боку – невеличка, бо тут лише мама-лосиха та її майже доросле лосеня, а з іншого – про цих звірів не варто казати у зменшувальних тонах, адже це величні істоти.
- У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапила тварина, яка полюбляє їсти вночі. Вона небезпечна і при зустрічі не варто нею милуватися, а остерігатися. Мовиться про дикого кабана.
- Ще Заповідник показав на фото тварину, яка майже весь свій час проводить на деревах. Вона має характерні рисі китиці не вухах, але це не вона (хоча її також помічали на цій території). Мовиться про вивірку.