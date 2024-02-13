Це найбільший пернатий хижак Полісся, а то і всієї України. Відповідні кадри опублікував Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.

Дивіться також У печері на Тернопільщині знайшли червонокнижних кажанів: унікальні кадри

Що відомо про орлана-білохвоста?

Орлан-білохвіст – найбільший птах, який зустрічається на території Чорнобильського заповідника. У розмірах і масі тіла орлан поступається хіба чорному грифу, який мешкає в горах Криму.

Велич, зосередженість, впевненість і сила – ось що ви можете побачити на цих світлинах,

– зазначають у дописі.

Цей птах гніздиться в старих ділянках лісу біля великих водойм-озер, річок. На заповідній території проживає не менше 15 пар орланів. Наразі орнітологи оцінюють вітчизняну популяцію білохвоста у 180 – 200 пар.

Розмах крил орлана-білохвоста сягає 2,5 метра / Фото Сергія Домашевського

Взимку кількість орланів збільшується шляхом птахів північних популяцій з Білорусії, Скандинавії та Росії. У заповіднику зимує до 55 птахів.

Орлани зазвичай харчуються загиблими тваринами або залишками тварин, здобутих вовками.

Інші тварини в Чорнобилі: