Так, днями у цій Зоні помітили маму-лосиху та її лосеня. Відповідну світлину оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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У Чорнобилі до фотопастки потрапила мама-лосиха та її лосеня

В заповіднику заявили, що на опублікованому кадрі – невеличка сімейка. З одного боку – невеличка, бо тут лише мама-лосиха та її майже доросле лосеня, а з іншого – про цих звірів не варто казати у зменшувальних тонах, адже це величні істоти.

Всі зменшувальні слова ніяк не асоціюються з лосями, бо навіть чималі олені на фоні своїх найближчих родичів виглядають скромно. Ось величні й статечні – так. Такі вони – наші лосі,

– йдеться у дописі Заповідника під фото.

Зауважимо, що лосі занесені до Червоної книги України.

Лосине сімейство / Фото Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Як лосі переживають зиму?

Взимку лосі харчуються вдень, а вночі майже весь час залишаються на лежанні. У великі морози тварини лягають в пухкий сніг так, що над ним стирчать тільки голова і загривок, що скорочує тепловіддачу.

Взимку лось сильно толочить сніг на ділянці, званій у мисливців лосиним "стійбищем", стойбом. Розташування стойб залежить від кормних місць.

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