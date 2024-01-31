Так, днями у цій Зоні помітили маму-лосиху та її лосеня. Відповідну світлину оприлюднив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
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У Чорнобилі до фотопастки потрапила мама-лосиха та її лосеня
В заповіднику заявили, що на опублікованому кадрі – невеличка сімейка. З одного боку – невеличка, бо тут лише мама-лосиха та її майже доросле лосеня, а з іншого – про цих звірів не варто казати у зменшувальних тонах, адже це величні істоти.
Всі зменшувальні слова ніяк не асоціюються з лосями, бо навіть чималі олені на фоні своїх найближчих родичів виглядають скромно. Ось величні й статечні – так. Такі вони – наші лосі,
– йдеться у дописі Заповідника під фото.
Зауважимо, що лосі занесені до Червоної книги України.
Лосине сімейство / Фото Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Як лосі переживають зиму?
Взимку лосі харчуються вдень, а вночі майже весь час залишаються на лежанні. У великі морози тварини лягають в пухкий сніг так, що над ним стирчать тільки голова і загривок, що скорочує тепловіддачу.
Взимку лось сильно толочить сніг на ділянці, званій у мисливців лосиним "стійбищем", стойбом. Розташування стойб залежить від кормних місць.
Тварини у Чорнобилі: останні новини
- У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапила тварина, яка полюбляє їсти вночі. Вона небезпечна і при зустрічі не варто нею милуватися, а остерігатися. Мовиться про дикого кабана.
- Через те, що вовки дуже потайні – спостерігати за ними практично неможливо, але все ж інколи щастить. Так, у фотопастки заповідника постійно потрапляють різноманітні моменти вовчого життя та прояви характеру сіроманців.
- Заповідник показав на фото тварину, яка майже весь свій час проводить на деревах. Вона має характерні рисі китиці не вухах, але це не вона (хоча її також помічали на цій території). Мовиться про вивірку.
- Днями єнотоподібна собака достатньо близько підійшла до працівників Заповідника і дозволила себе сфотографувати. Цікаво, що зазвичай ці істоти залягають у зимову сплячку, але поки з ним цього не сталося.
- У Чорнобилі вже декілька років спокійно пасеться стадо здичавілих корів, які пережили окупацію. Який вигляд зараз мають ці тварини – дивіться за посиланням!