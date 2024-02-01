Камера фотографа зафіксувала самиць, які стояли на засніженому полі. Про це повідомили в пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

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У Чорнобилі помітили самиць оленя європейського

Ці тварини живуть в лісах, лісостепах, степах, напівпустелях та пустелях, тримаючись прирічкової рослинності. Цілий табун помітили і в Чорнобильському заповіднику.

Інколи бракує слів та емоцій, аби передати захоплення ось такими гармонічними картинами, де тварини Заповідника ніби вмальовані в навколишній пейзаж... Табун шляхетних красунь – теж краса, яка зцілює!

– наголосили в пресслужбі.

Заповідник закликає насолоджуватись справжністю дикої природи, наповнюватися з її джерел силою й енергією.

У Зоні помітили цілий табун шляхетних красунь / Фото Сергія Домашевського

Зауважимо, олень благородний – найпоширеніший вид оленів у світі. Благородний олень з давніх-давен мешкав в лісостеповій зоні й вздовж всієї південної смуги лісів – європейських і сибірських, а також у вологих частинах Середньої Азії.

У Чорнобилі до фотопастки потрапила мама-лосиха та її лосеня

У Чорнобильському заповіднику мешкає безліч представників фауни. Тварини постійно потрапляють до фотопасток, і дозволяють трохи краще вивчати їх поведінку та спосіб життя. Так, днями у цій Зоні помітили маму-лосиху та її лосеня.

В заповіднику заявили, що на опублікованому кадрі – невеличка сімейка. З одного боку – невеличка, бо тут лише мама-лосиха та її майже доросле лосеня, а з іншого – про цих звірів не варто казати у зменшувальних тонах, адже це величні істоти.