Камера фотографа зафиксировала самок, которые стояли на заснеженном поле. Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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В Чернобыле заметили самок оленя европейского

Эти животные живут в лесах, лесостепях, степях, полупустынях и пустынях, держась приречной растительности. Целый табун заметили и в Чернобыльском заповеднике.

Иногда не хватает слов и эмоций, чтобы передать восхищение вот такими гармоничными картинами, где животные Заповедника будто вписаны в окружающий пейзаж... Табун благородных красавиц – тоже красота, которая исцеляет!

– отметили в пресс-службе.

Заповедник призывает наслаждаться подлинностью дикой природы, наполняться из ее источников силой и энергией.

В Зоне заметили целый табун благородных красавиц / Фото Сергея Домашевского

Заметим, олень благородный – самый распространенный вид оленей в мире. Благородный олень издавна обитал в лесостепной зоне и вдоль всей южной полосы лесов – европейских и сибирских, а также во влажных частях Средней Азии.

В Чернобыле в фотоловушку попала мама-лосиха и ее лосенок

В Чернобыльском заповеднике обитает множество представителей фауны. Животные постоянно попадают в фотоловушки, и позволяют немного лучше изучать их поведение и образ жизни. Так, на днях в этой зоне заметили маму-лосиху и ее лосенка.

В заповеднике заявили, что на опубликованном кадре – небольшая семейка. С одной стороны – небольшая, потому что здесь только мама-лосиха и ее почти взрослый лось, а с другой – об этих животных не стоит говорить в уменьшительных тонах, ведь это величественные существа.