Это самый большой пернатый хищник Полесья, а то и всей Украины. Соответствующие кадры опубликовал Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник.

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Что известно об орлане-белохвосте?

Орлан-белохвост – самая большая птица, которая встречается на территории Чернобыльского заповедника. В размерах и массе тела орлан уступает разве черному грифу, который обитает в горах Крыма.

Величие, сосредоточенность, уверенность и сила – вот что вы можете увидеть на этих фотографиях,

– отмечают в заметке.

Эта птица гнездится в старых участках леса возле крупных водоемов-озер, рек. На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов. Сейчас орнитологи оценивают отечественную популяцию белохвоста в 180 – 200 пар.

Размах крыльев орлана-белохвоста достигает 2,5 метра / Фото Сергея Домашевского

Зимой количество орланов увеличивается за счет птиц северных популяций из Белоруссии, Скандинавии и России. В заповеднике зимует до 55 птиц.

Орланы обычно питаются погибшими животными или остатками животных, добытых волками.

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