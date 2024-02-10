Українські дослідники виявили тривожний зв'язок між теплими зимами та згубним впливом на місцеві популяції кажанів, а також змінами у розподілі їхніх зимівель. Подробиці розповіли у Національному природному парку "Дністровський каньйон".

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У печері знайшли червонокнижних кажанів

Експерти відзначили покращення моніторингу стану ссавців взимку, особливо підкресливши важливість цього сезону для точної оцінки. Нещодавній аналіз території парку та прилеглих територій, де мешкає 26 видів тварин, занесених до Червоної книги, показав, що кажани складають більшість – 17 видів, з яких було виявлено.

Детальний облік показав, що видовий склад цих кажанів під час зимової сплячки залишається таким самим, як і в попередніх дослідженнях, проведених у 2021 році. Серед відомих видів, які спостерігалися в цей період, – нічниця водяна, нічниця велика, підковоніс малий та вухань бурий.

Вуханя австрійського та нічницю вусату виявили на Тернопільщині / Фото НПП "Дністровський каньйон"

В печері Млинки переважно мешкають дуже невловні види кажанів, а саме вухань австрійський та нічниця вусата. Тривожні дані, зібрані фахівцями, свідчать про значне скорочення їхньої популяції.

Вони наголосили, що певні негативні зміни стану місцевих популяцій кажанів та зміни у їхньому розподілі на зимівлі пов'язані з теплими зимами. Наступні дослідження допоможуть дізнатися більше щодо популяції кажанів.

Вухань австрійський / Фото НПП "Дністровський каньйон"

Вухань австрійський та нічниця вусата: коротко

Загальний розмір популяції вуханя австрійського оцінюють у кілька тисяч особин. Скорочення площі старих лісів, знищення дуплистих дерев, непокоєння у сховищах називають причинами зменшення їхньої кількості.

Широколистяні ліси і печерні регіони Карпат, Поділля, Криму є типовим біотопом для їхнього існування.

Популяція нічниці вусатої оцінюється у розмірі в 10 – 30 тисяч особин. Масштабні санітарні рубки, втрату біотопів вважають передумовами для зменшення їхньої кількості. Частка виду в населенні кажанів звичайно складає до 1%, найбільшою є в Причорномор'ї (до 40%), проте на Поділлі вона зростає до 10%.

Нічниця вусата / Фото НПП "Дністровський каньйон"

Типовими місцями проживання є широколистяні ліси у передгір'ях Карпат, на Поділлі, Приазов'ї та в Криму.

У Полтаві з балкона викинули понад 100 кажанів

У січні в мережі опублікували фото, на якому видно десятки кажанів, що лежать на землі під багатоповерховим будинком. Виявилося, що подію зафіксували у Полтаві. Там невідомі викинули вечірниць з вікна будинку.

Понад сто кажанів були викинуті на вулицю, що спричинило значну реакцію суспільства. Також було помічено, що ці кажани продовжують залишатися на балконі. Було організовано команду волонтерів із Харкова, аби ті приїхали та зібрали кажанів.