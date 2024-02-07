Зазвичай для опису нового виду потрібні кілька екземплярів, однак цього разу вченим довелося обійтися лише однією особиною. Так, дослідники виявили рідкісну медузу.

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В океані знайшли медузу з червоною мішенню "на лобі"

Під час нової експедиції, проведеної за допомогою дистанційно керованого апарату (ROV), в глибинах кальдери Сумісу, розташованої біля узбережжя островів Огасавара в Японії, було зроблено надзвичайне відкриття. Вчені виявили абсолютно новий вид медуз на глибині 812 метрів. Ця істота була названа Медузою Георгіївського хреста (Santjordiapagesi).

Як правило, для опису нового виду потрібно кілька особин, але цього разу новий вид було ідентифіковано й описано лише за одним зразком, спійманим за допомогою підводного апарату.

Новий вид був названий Медузою Георгіївського хреста / Фото Dhugal John Lindsay / JAMSTEC

Першу особину було виявлено тут 2002 року, відтоді минуло 10 років, перш ніж 2022 року вчені змогли виявити більше особин того самого виду.

Медуза Георгіївського хреста отримала свою назву через яскраво-червоний хрест, який можна розгледіти на куполі медузи – насправді це її шлунок. Як зауважують вчені, цей новий вид сильно відрізняється від усіх виявлених раніше глибоководних медуз.

Що треба знати про Santjordiapagesi?

Представники цього виду мають відносно невеликі розміри порівняно з іншими особинами в цьому середовищі. Їхній яскраво-червоний хрест шлунка, ймовірно, пов'язаний із захопленням їжі — припускають, що він допомагає медузі ховати вже захоплену медузу від хижаків.

Більшу частину медуз Георгіївського хреста становлять біолюмінесцентні організми, що світяться в найглибших точках океану, а тому червоний шлунок медузи може приглушити їхнє світіння.

Біля берегів Японії знайдено новий вид медузи з червоним хрестом / Фото Dhugal John Lindsay / JAMSTEC

Автори дослідження також зазначають, що медузі було дано нове ім'я підродини, до якої вона належить – Santjordiinae. Вчені також помітили, що представники цього виду мають невеликі сенсорні структури по краю і під її куполом, що робить їх унікальними в загоні, до якого належать інші широко поширені види, наприклад місячні медузи.

Команда також вважає, що, оскільки новий вид сильно відрізняється від усіх інших раніше виявлених видів, він також може містити новий набір отрут, які можуть сильно відрізнятися від раніше вивчених. Однак, це вченим ще лише належить дізнатися.

Зауважимо, вчений купив чотири скам'янілості за 5 000 тисяч доларів. Передбачалося, що вони, імовірно, належали динозавру, схожому на казуара, також відомого як "курка з пекла". Однак, коли чоловік просканував скам'янілості, виявив дещо незвичне – скам'янілості належали до абсолютно нового, раніше неописаного виду динозаврів.