Завдяки своєму апетиту до крабів та інших ракоподібних, ці морські ссавці виявилися вирішальною силою у запобіганні неминучого занурення прибережного регіону в океан. Що треба знати про це – читайте далі!

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Як морські видри рятують узбережжя водойм від ерозії?

Популяція морської видри повернулася після того, як опинилася на межі вимирання через нещадне полювання на хутро з боку людини до XX століття. Завдяки цілеспрямованій природоохоронній діяльності ці істоти успішно повернули собі свої історичні території, в тому числі лиман Елкхорн-Слау в затоці Монтерей.

Нещодавні дослідження вчених виявили дивовижну кореляцію між чисельністю видр і темпами ерозії в морському середовищі. Зокрема, на територіях з високою концентрацією видр спостерігається значно менша ерозія порівняно з регіонами з дефіцитом цих морських ссавців.

Результати дослідження показують, що в районах, де живуть і полюють на крабів морські видри, рослинність значно розквітла. З'ясували, що на ділянках, де живуть видри, ерозія сповільнилася з 30 до 10 сантиметрів на рік.

Як морські видри рятують узбережжя водойм від ерозії / Фото Unsplash

Видри захищають водойми, споживаючи крабів і ракоподібних. У такий спосіб ці морські ссавці контролюють ерозію берега, адже краби проривають у ньому нори та з'їдають рослини, що призводить до обвалу.

Збільшення чисельності популяції видр може зупинити ерозію в інших біотопах, зокрема на болотах у затоці Сан-Франциско, що неподалік,

– каже громадська екологиня Джейн Вотсон.

Вона додала, що це потрібно, бо соляні болота – це важливі середовища існування для багатьох представників дикої природи, але вони перебувають під загрозою у всьому світі. Тож дослідники сподіваються, що збільшення популяції видр зможе їх захистити.

Бобер збудував дім у водостічній трубі, зробивши блокаду міста

Бобер, що збудував свій дім у водостічній трубі, спричинив блокаду міста. Мовиться про район Кришталевих озер в Лівінгстоні в американському штаті Техас. Чиновники оголосили режим "Залишайтеся вдома" і закликали жителів без потреби не виходити на вулицю.

Згідно з повідомленням адміністрації округу Полк, бобер побудував греблю, що заблокувала трубу водопропускного колектора. Це спричинило підтоплення під час сильних дощів. Потік води розмив ґрунт, внаслідок чого дорога обвалилася – проїхати нею на авто чи навіть пройти пішки було просто неможливо.