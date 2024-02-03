Благодаря своему аппетиту к крабам и другим ракообразным, эти морские млекопитающие оказались решающей силой в предотвращении неизбежного погружения прибрежного региона в океан. Что нужно знать об этом – читайте дальше!

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Как морские выдры спасают побережья водоемов от эрозии?

Популяция морской выдры вернулась после того, как оказалась на грани вымирания из-за беспощадной охоты на мех со стороны человека до XX века. Благодаря целенаправленной природоохранной деятельности эти существа успешно вернули себе свои исторические территории, в том числе лиман Элкхорн-Слау в заливе Монтерей.

Недавние исследования ученых выявили удивительную корреляцию между численностью выдр и темпами эрозии в морской среде. В частности, на территориях с высокой концентрацией выдр наблюдается значительно меньшая эрозия по сравнению с регионами с дефицитом этих морских млекопитающих.

Результаты исследования показывают, что в районах, где живут и охотятся на крабов морские выдры, растительность значительно расцвела. Выяснили, что на участках, где живут выдры, эрозия замедлилась с 30 до 10 сантиметров в год.

Как морские выдры спасают побережья водоемов от эрозии / Фото Unsplash

Выдры защищают водоемы, потребляя крабов и ракообразных. Таким образом эти морские млекопитающие контролируют эрозию берега, ведь крабы прорывают в нем норы и съедают растения, что приводит к обвалу.

Увеличение численности популяции выдр может остановить эрозию в других биотопах, в частности на болотах в заливе Сан-Франциско, что неподалеку,

– говорит общественный эколог Джейн Уотсон.

Она добавила, что это нужно, потому что соляные болота – это важные среды обитания для многих представителей дикой природы, но они находятся под угрозой во всем мире. Поэтому исследователи надеются, что увеличение популяции выдр сможет их защитить.

Бобер построил дом в водосточной трубе, сделав блокаду города

Бобер, построивший свой дом в водосточной трубе, вызвал блокаду города. Речь идет о районе Хрустальных озер в Ливингстоне в американском штате Техас. Чиновники объявили режим "Оставайтесь дома" и призвали жителей без надобности не выходить на улицу.

Согласно сообщению администрации округа Полк, бобер построил плотину, заблокировавшую трубу водопропускного коллектора. Это повлекло подтопление во время сильных дождей. Поток воды размыл почву, в результате чего дорога обвалилась – проехать по ней на авто или даже пройти пешком было просто невозможно.