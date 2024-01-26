Чиновники объявили режим "Оставайтесь дома" и призвали жителей без нужды не выходить на улицу.

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Бобер построил дом в водосточной трубе, сделав блокаду города

Согласно сообщению администрации округа Полк, бобер построил плотину, что заблокировала трубу водопропускного коллектора.

Это привело к подтоплению во время сильных дождей. Поток воды размыл грунт, в результате чего дорога обрушилась – проехать ею на авто или даже пройти пешком было просто невозможно.

Бобер повлек за собой наводнение и блокаду города / Фото Polk County Emergency Management

Чтобы исправить эту ситуацию, ремонтная бригада привлекла самосвал и привезла целый грузовик с землей.

Мы привозим землю, чтобы засыпать яму. Нам нужно добраться до конца водопропускной трубы и прочистить ее. Надеемся, что в 2 – 3 часа, Возможно, мы его починим, и люди смогут спокойно ездить,

– сказал один из рабочих.

Возобновления работы, по предварительным оценкам, должны были длиться до 8 часов, однако по состоянию на 14:40 в среду, 24 января, дорога уже была отремонтирована.

Ремонтники приложили максимум усилий для ликвидации последствий "строительства" дома бобра: смотрите видео

Власти города призывают жителей звонить по номеру 911 в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций в будущем.

В США собака съела 4 000 долларов

Каждый владелец домашних питомцев хотя бы раз становился жертвой поступков своих животных. В американском штате Пенсильвания от собственной же собаки пострадали супруги Клейтон и Кэрри Лоу. Они сняли со сберегательного счета 4 000 долларов и положили наличные деньги на стол в кухне. Но деньги исчезли– их съел пес.

Хозяева отмечают, что были "особо шокированы" поступком своего любимца, поскольку он был хорошо воспитан и никогда раньше не доставлял им хлопот.