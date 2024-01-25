К счастью, обошлось без погибших и раненых. Об этом сообщили на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
Читайте также Во Львовской области объявили массовый отстрел животных: зоозащитники возмущены
В Николаевской области ГСЧС из пламени вынесли собачку
В селе Мартыновка Прибужановской общины Вознесенского района в 16:31 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что горит перекрытие одноэтажного жилого дома.
Чрезвычайники ликвидируют пожар / Фото ГУ ГСЧС
На место направили отделение местной пожарной охраны Мартыновка и 12 чрезвычайных пожарно-спасательной части.
Во время тушения пожара спасатели увидели, что под кучей бытовых вещей спряталась напуганная хозяйственная собачка. Его вынесли во двор и передали владельцам. Животное не травмировалось,
– говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 16:58 на площади 5 квадратных метров. По информации ГСЧС, причину возгорания устанавливают.
Тушение пожара / Фото ГУ ГСЧС
Под Киевом нашли застенку для животных
Убежище Dog Help Ukraine в Киевской области подозревают в жестоком обращении с животными. Правоохранители Киевской области уже открыли уголовное производство. В соцсетях распространили фотографии и сообщения, свидетельствующие об ужасном отношении к четырёхлапым, которые не имели пищи длительное время и вынуждены были есть трупы погибших животных.
Зоозащитники приступили к эвакуации четырёхлапых. Некоторые животные уже спасли – они находятся на передержках или в ветеринарных клиниках. К сожалению, несколько собак погибли.
В то же время в Dog Help Ukraine отрицают жестокое обращение с животными. В соцсетях приюта публикуют видео с откормленными собаками и козами.