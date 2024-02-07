Обычно для описания нового вида нужны несколько экземпляров, однако на этот раз ученым пришлось обойтись лишь одной особью. Так, исследователи обнаружили редкую медузу.

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В океане нашли медузу с красной мишенью "на лбу"

Во время новой экспедиции, проведенной с помощью дистанционно управляемого аппарата (ROV), в глубинах кальдеры Сумису, расположенной у побережья островов Огасавара в Японии, было сделано необычайное открытие. Ученые обнаружили совершенно новый вид медуз на глубине 812 метров. Это существо было названо Медузой Георгиевского креста (Santjordiapagesi).

Как правило, для описания нового вида требуется несколько особей, но в этот раз новый вид был идентифицирован и описан лишь по одному образцу, пойманным с помощью подводного аппарата.

Новый вид был назван Медузой Георгиевского креста / Фото Dhugal John Lindsay / JAMSTEC

Первая особь была обнаружена здесь в 2002 году, с тех пор прошло 10 лет, прежде чем в 2022 году ученые смогли обнаружить больше особей того же вида.

Медуза Георгиевского креста получила свое название из-за ярко-красного креста, который можно разглядеть на куполе медузы – на самом деле это ее желудок. Как замечают ученые, этот новый вид сильно отличается от всех обнаруженных ранее глубоководных медуз.

Что нужно знать о Santjordiapagesi?

Представители этого вида имеют относительно небольшие размеры по сравнению с другими особями в этой среде. Их ярко-красный крест желудка, вероятно, связан с захватом пищи - предполагают, что он помогает медузе прятать уже захваченную медузу от хищников.

Большую часть медуз Георгиевского креста составляют биолюминесцентные организмы, светящиеся в самых глубоких точках океана, а потому красный желудок медузы может приглушить их свечение.

У берегов Японии найден новый вид медузы с красным крестом / Фото Dhugal John Lindsay / JAMSTEC

Авторы исследования также отмечают, что медузе было дано новое имя подсемейства, к которому она принадлежит – Santjordiinae. Ученые также заметили, что представители этого вида имеют небольшие сенсорные структуры по краю и под ее куполом, что делает их уникальными в отряде, к которому принадлежат другие широко распространенные виды, например лунные медузы.

Команда также считает, что, поскольку новый вид сильно отличается от всех других ранее обнаруженных видов, он также может содержать новый набор ядов, которые могут сильно отличаться от ранее изученных. Однако, это ученым еще только предстоит узнать.

Заметим, ученый купил четыре окаменелости за 5 000 тысяч долларов. Предполагалось, что они, предположительно, принадлежали динозавру, похожему на казуара, также известного как "курица из ада". Однако, когда мужчина просканировал окаменелости, обнаружил кое-что необычное – они принадлежали к совершенно новому, ранее не описанному виду динозавров.