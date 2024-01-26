Ведущий автор исследования, аспирант Университета штата Оклахома Кайл Аткинс-Вельтман еще в 2020 году купил четыре окаменелости за 5 000 тысяч долларов. Тогда исследователю не хватало материала, чтобы закончить один из своих первых исследовательских проектов. Но в результате все приняло совсем другой поворот событий.

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Ученый случайно обнаружил "адскую курицу"

Предполагалось, что окаменелости задних конечностей, предположительно, принадлежали динозавру, похожему на казуара, также известного как "курица из ада". Однако, когда Аткинс-Вельтман просканировал окаменелости, он обнаружил кое-что необычное – они принадлежали к совершенно новому, ранее неописанному виду динозавров.

Исследователь продолжил работу и тщательно изучил останки, после чего дал новому открытому виду название - Eoneophron infernalis, или эонеофрон. Название происходит от греческого слова "рассвет", что указывает на древность вида, и "неофрон", название рода египетских стервятников, также известных как "курица фараона".

Так Аткинс-Вельтман, включил куриное прозвище A. Wylieii, а также отдал дань своему умершему питомцу, нильскому варану по прозвищу Фараон.

Что известно об этом виде?

Эти клювастые динозавры бродили по Земле в конце мелового периода – 100 – 66 миллионов лет назад, а также, предположительно, происходили из формации Гелл-Крик в Южной Дакоте. В результате название вида "infernalis" происходит от латинского слова "ад", которое является ссылкой на формацию Гелл-Крик и дополняет отсылку к A. wylieii "курица из ада".

Изображение художника Eoneophron infernalis и (внизу слева) и Anzu wyliei (справа) / Фото Atkins-Weltman

Известно, что новый вид динозавров, вероятно, является близким родственником "адской курицы" из семейства Caenagnathidae - оба они являются овирапторозаврами с характерными длинными и тонкими конечностями, а также беззубыми клювами. Предполагают, что A. Wyliei весил от 200 до 300 килограммов, тогда как новый вид был немного меньше – около 78 килограммов.

Впрочем, размер – не единственное, чем отличаются эти два вида. Исследователь также обнаружил, что таранная и пяточная лодыжки срослись у обоих динозавров, однако у нового вида они также срослись с большеберцовой костью. Предполагается, что это слияние позволило животным лучше справляться со стрессом во время бега.

Окаменелости нового вида будут храниться в Музее естественной истории Карнеги в Питтсбурге,

– говорит автор исследования.

Аткинс-Вельтман также отмечает, что изучение костей помогло исследователям пролить свет на разнообразие динозавров, обитавших на Земле в конце мелового периода. Предполагается, что группа "адских куриц", в отличие от других видов динозавров, смогла сохранить свою стабильность, приспосабливаясь и меняя свои источники пищи.

Заметим, исследователи представили новаторскую систему, которая позволяет создавать видео, воспроизводящие визуальный опыт животных в их естественной среде обитания с невероятной точностью в 92%. Посмотреть на мир глазами животного теперь может каждый человек.