Процедуру ЭКО провели с южным белым носорогом. Это экстракорпоральное оплодотворение, которое осуществляется вне организма. Поэтому созданный в лаборатории эмбрион подсадили суррогатной матери. Что об этом известно – далее в материале!

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Впервые в мире носорога оплодотворили с помощью ЭКО

Когда-то северные белые носороги водились по всей центральной Африке, но дикую популяцию уничтожили браконьеры. Они охотились на животных ради рога. Сейчас в мире осталось только два северных белых носорога. Это две самки: 30-летняя Наджин и ее 19-летняя дочь Фату. Обеих охраняют в заповеднике Ол-Педжета в Кении.

Технически подвид считается вымершим, потому что среди живых особей нет самцов, поэтому они не могут размножаться. Но ученые немецкого проекта Biorescue пытаются спасти вид с помощью искусственного оплодотворения.

Нам удалось первый успешный перенос эмбриона носорога. Теперь считаем, что в дальнейшем удастся использовать этот метод, чтобы спасти от вымирания северных белых носорогов, а в дальнейшем и другие виды,

– говорит соавтор исследования Сюзанна Хольце.

Команда отмечает, что реализация проекта заняла годы, ученые столкнулись с рядом сложностей, а также понадобилось 13 попыток ЭКО пока команда достигла успеха. Эмбрион был создан из яйцеклетки самки южного происхождения из зоопарка в Бельгии и оплодотворен спермой самца из Австрии. Далее его перенесли суррогатной самке южного белого носорога в Кении.

Перенос эмбрионов был осуществлен с использованием суррогатной матери южного белого носорога / Фото Jan Zwilling

Самка успешно забеременела, однако дальше произошла трагедия: на 70 неделе беременности она умерла из-за заражения бактериями, обнаруженными в почве. Ученые сделали вскрытие и обнаружили, что у нее успешно развивался плод мужского пола ростом 6,5 сантиметров, эмбрион развивался хорошо и имел 95% шанс родиться живым и здоровым.

Несмотря на смерть самки метод сработал и показал, что жизнеспособная беременность через ЭКО носорога реальна. Теперь ученые попробуют провести такую же процедуру с помощью эмбрионов северного белого носорога.

ЭКО южных белых носорогов

Существует всего 30 редких эмбрионов, которые хранятся в жидком азоте в Германии и Италии. Их создали с использованием яйцеклеток самки Фату и спермы от двух самцов северных белых носорогов, которую собрали перед их смертью.

Беременная белая суррогатная мать с юга, к сожалению, умерла от инфекции, вызванной бактериями / Фото Jan Zwilling

Однако есть еще одна проблема: ни младшая самка Фату, ни ее мать Наджин не смогут забеременеть из-за возраста и слабого здоровья. Поэтому эмбрион имплантируют в утробу суррогатного южного белого носорога.

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Ученые Biorescue надеются имплантировать эмбрионы в ближайшие месяцы. Они хотят, чтобы детеныш носорога родился, пока еще живы Наджин и Фату, чтобы сохранить социальную коммуникацию этого подвида. Ученые хотят, чтобы малыш мог перенять язык и поведение от двух последних северных белых носорогов.

Ученые подсадили эмбрион суррогатной матери / Фото Jan Zwilling

В то же время исследователи осознают, что даже рождение еще нескольких животных с помощью ЭКО не спасет этот подвид – не хватит генетического разнообразия для создания жизнеспособной популяции. Поэтому они параллельно работают над другой экспериментальной техникой, пытаясь создать сперму носорога и яйцеклетки из стволовых клеток, чтобы продолжить производство эмбрионов.