Там невідомі викинули вечірниць з вікна будинку. Про це одному із місцевих ЗМІ повідомила представниця Українського центру реабілітації кажанів у Полтаві Вікторія Вихор.

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Що сталося з кажанами?

Понад сто кажанів були викинуті на вулицю, що спричинило значну реакцію суспільства. Також було помічено, що ці кажани продовжують залишатися на балконі.

За словами Вікторії, наразі організовано команду волонтерів із Харкова, аби ті приїхали та зібрали кажанів.

Жінка підкреслила недбалість монтажників балконів під час процесу демонтажу. Попри те, що їм запропонували використати коробки, ті вирішили скидати кажанів у мішки.

Я просто в шоку від того, що роблять люди. Як так можна? Я не знаю, як це можна прокоментувати,

— сказала вона.

Після того, як рукокрилих зберуть, їх направлять до реабілітаційного центру в Харків.

Як відбувається секс у кажанів?

Дослідники оприлюднили перший задокументований випадок статевого розмноження ссавця без проникнення. Примітно, що це "досягнення" було помічено ні в кого іншого, як у кажанів. І у всьому винною саме розмір.

Виявилося, що величезні статеві органи кажанів унеможливлюють проникнення під час статевого акту, що є відхиленням від норми, яка спостерігається в інших ссавців. Українські й нідерландські вчені, які зробили відкриття щодо інтимних стосунків кажанів, кажуть, що такого явища ніколи не спостерігали.