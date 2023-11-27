Так, полярники зі станції "Академік Вернадський" запустили колаборацію з українським брендом "ya.vereta" і випустили оригінальний шеврон "Мрія про Антарктиду" з бойовими пінгвінами. Він покликаний допомагати українським захисникам.

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Полярники випустили шеврон із бойовими пінгвінами

На шевроні зображені субантарктичні пінгвіни, які є найчисельнішими сусідами українських полярників. У дизайні також використані геометричні візерунки: ромби, взяті з домашнього килима, та смужка різноманітних фігур з подільського килима, але в кольорах півдня планети.

Зустрічайте нашу нову колаборацію, яка допомагатиме "бойовим пінгвінам". Це оригінальний шеврон, який несе в собі красу крижаного континенту, зігріту традиційним українським килимом,

— йдеться у повідомленні.

Полярники також наголосили, що авторкою дизайну є Христина Дмитрук.

Українські полярники випустили благодійний шеврон з бойовими пінгвінами / Фото Національний антарктичний науковий центр

Шеврон "Мрія про Антарктиду" продається у парі з шопером. Його ціна – 1 000 гривень.

Половина з цієї суми, 500 гривень, йде на підтримку полярників, які боронять Україну в лавах ЗСУ. Придбати шопер та шеврон можна на сторінці бренду.

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