Так, полярники зі станції "Академік Вернадський" запустили колаборацію з українським брендом "ya.vereta" і випустили оригінальний шеврон "Мрія про Антарктиду" з бойовими пінгвінами. Він покликаний допомагати українським захисникам.
Читайте також У Києві врятували червонокнижне дитинча рисі, яке продавали на OLX: в якому стані тварина
Полярники випустили шеврон із бойовими пінгвінами
На шевроні зображені субантарктичні пінгвіни, які є найчисельнішими сусідами українських полярників. У дизайні також використані геометричні візерунки: ромби, взяті з домашнього килима, та смужка різноманітних фігур з подільського килима, але в кольорах півдня планети.
Зустрічайте нашу нову колаборацію, яка допомагатиме "бойовим пінгвінам". Це оригінальний шеврон, який несе в собі красу крижаного континенту, зігріту традиційним українським килимом,
— йдеться у повідомленні.
Полярники також наголосили, що авторкою дизайну є Христина Дмитрук.
Українські полярники випустили благодійний шеврон з бойовими пінгвінами / Фото Національний антарктичний науковий центр
Шеврон "Мрія про Антарктиду" продається у парі з шопером. Його ціна – 1 000 гривень.
Половина з цієї суми, 500 гривень, йде на підтримку полярників, які боронять Україну в лавах ЗСУ. Придбати шопер та шеврон можна на сторінці бренду.
Станція "Вернадського": останні новини
- Наприкінці вересня на станції "Академік Вернадський", опублікували фотографії новонародженого тюленя. Він став першим представник свого виду, який народився цього року. Згодом йому дали ім'я – Анвер.
- В середині вересня полярники повідомили, що до "Вернадського" завітав перший субантарктичний пінгвін. А за декілька днів чорно-білі птахи десятками прибували до української станції. Пізніше пінгвіни з'явилися у чисельній кількості біля метеомайданчика полярників – все через шлюбний період.
- Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали пінгвінів, які роблять набіги в цей район. Розваги чорно-білих птахів розвеселять кожного.
- Субантарктичні пінгвіни неподалік відомої станції "Академік Вернадський" відклали свої яйця. Це перші в цьому сезоні.