На щастя, завдяки турботі небайдужих і належному лікуванню тварина майже відновилася. Про це повідомили у громадській організації із захисту прав тварин в Україні URSA.

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Історія врятованої рисі

У вересні зоозахисники вступили в контакт із "продавцями" на платформі OLX і домовились про передачу "товару" за 3,8 тисяч доларів. До справи залучили працівників Обухівського районного управління поліції, які й вилучили рись та направили тварину на перетримку для врятованих диких тварин.

Фахівці встановили, що тварина належить до червонокнижної євразійської рисі Lynx lynx, а вилучення з дикої природи, ввезення, утримання та розведення цього виду тварин суворо заборонено законом.

Зоозахисники розповіли про стан червонокнижної рисі, яку продавали на OLX / Фото з фейсбуку URSA

Після утримання зловмисниками в неналежних умовах рись перебувала у жахливому стані. Медики діагностували в неї анорексію, токсокароз, інтоксикацію паразитами з блюванням та діареєю. Попереду чекало тривале лікування.

Ветеринари давали їй 30% шансів на одужання і не були певні, що малеча стане на лапки. Проте ця сильна дівчинка, яку, до речі, назвали Урсою, завдяки належному лікуванню і дбайливому догляду відновилася!

– йдеться у повідомленні.

На щастя, зараз тваринка почувається добре, вона росте й набирається сил. Спершу Урса перебувала в ізоляторі, але тепер її перевезли у великий і теплий вольєр, де вона продовжує свій шлях реабілітації.

Тварина стала на лапи / Фото з фейсбуку URSA

В організації додали, що місце перебування рисі, як і імена людей, які піклуються про неї, є таємницею слідства і не розголошуються з міркувань безпеки. Як тільки правоохоронні органи дозволять, будуть деталі.