На щастя, завдяки турботі небайдужих і належному лікуванню тварина майже відновилася. Про це повідомили у громадській організації із захисту прав тварин в Україні URSA.

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Історія врятованої рисі

У вересні зоозахисники вступили в контакт із "продавцями" на платформі OLX і домовились про передачу "товару" за 3,8 тисяч доларів. До справи залучили працівників Обухівського районного управління поліції, які й вилучили рись та направили тварину на перетримку для врятованих диких тварин.

Фахівці встановили, що тварина належить до червонокнижної євразійської рисі Lynx lynx, а вилучення з дикої природи, ввезення, утримання та розведення цього виду тварин суворо заборонено законом.

Зоозахисники розповіли про стан червонокнижної рисі, яку продавали на OLX

Зоозахисники розповіли про стан червонокнижної рисі, яку продавали на OLX / Фото з фейсбуку URSA

Після утримання зловмисниками в неналежних умовах рись перебувала у жахливому стані. Медики діагностували в неї анорексію, токсокароз, інтоксикацію паразитами з блюванням та діареєю. Попереду чекало тривале лікування.

Ветеринари давали їй 30% шансів на одужання і не були певні, що малеча стане на лапки. Проте ця сильна дівчинка, яку, до речі, назвали Урсою, завдяки належному лікуванню і дбайливому догляду відновилася!
– йдеться у повідомленні.

На щастя, зараз тваринка почувається добре, вона росте й набирається сил. Спершу Урса перебувала в ізоляторі, але тепер її перевезли у великий і теплий вольєр, де вона продовжує свій шлях реабілітації.

Тварина стала на лапи

Тварина стала на лапи / Фото з фейсбуку URSA

В організації додали, що місце перебування рисі, як і імена людей, які піклуються про неї, є таємницею слідства і не розголошуються з міркувань безпеки. Як тільки правоохоронні органи дозволять, будуть деталі.