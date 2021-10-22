Пожарный спас мастифа, от которого захотели отказаться владельцы

В штате Айова пожарный, приехав на вызов, нашел себе нового лучшего друга. Он спас щенка породы мастиф, которого хотели усыпить владельцы.

Пожарный Малькольн Кортнер отправился тушить пожар в одной из квартир. Там заблокированным остался 16-месячный мастиф, который уже надышался дымом.

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Спасенный на пожаре мастиф

Кортнер смог извлечь щенка в безопасное место, где работники службы скорой помощи дали из баллона животному кислород. Ему было плохо, ведь он успел надышаться продуктами горения.



Собачке одели кислородную маску / Фото с People

Когда городская служба по уходу за животными прибыла на место происшествия, владельцу собаки сообщили, что их любимец потребует "потенциально дорогостоящего лечения" или столкнется с эвтаназией.

Владелец, на удивление спасателей, решил усыпить собаку. Однако этого не мог допустить пожарный, который был очарован собачкой. Он захотел усыновить животное и лично оплатить его лечение.

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По словам городских властей, просьбу Кортнера удовлетворили. Нового любимца спасатель назвал Джорджем.

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Спасатели человеческих жизней и их имущества часто становятся супергероями для животных.

Так, например, в Николаеве недавно спасатель вынес на руках испуганного щенка. Он вдохновлялся дымом и чувствовал себя плохо. Благодаря тому, что его вынесли на воздух, его удалось спасти.

В Турции пожарный спас жизнь котенку, сделав непрямой массаж сердца. Малыш потерял сознание, застряв в очень узкой щели.

На Херсонщине в поле из-за сжигания травы едва не погибли маленькие зайчата. Спасатель приютил их и забрал домой.