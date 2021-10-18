Пожар случился в квартире на 9 этаже в доме на улице Слободской. Спастись самой у собачки не было никаких шансов.

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Собачка надышалась дымом

Огонь вспыхнул из-за замыкания электрощитовой. В этот момент дома был только бедный песик. Как видно из фото, которые обнародовали спасатели, огонь охватил почти всю квартиру. Стены, мебель и домашние вещи сгорели дотла. И свидетелем всего этого был маленький песик.



Огонь полностью охватил площадь вокруг электрощитовой / Фото ГСЧС

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Когда спасатели зашли в квартиру, увидели в ней напуганного щенка. Один из пожарных схватил его на руки и вывел на свежий воздух. На собачку направили кислородный поток из баллона. Он успел надышаться продуктами горения и мог чувствовать себя плохо.



На собачку дули струей кислорода / Фото ГСЧС

К счастью, сейчас с ним все хорошо и его жизни ничего не угрожает.

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Спасенный щенок вежливо сидел на руках у пожарного / Фото ГСЧС

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