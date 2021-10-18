Пожежа трапилася в квартирі на 9 поверсі у будинку на вулиці Слобідській. Врятуватися самому у песика не було жодних шансів.

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Песик надихався димом

Вогонь спалахнув через замикання електрощитової. У цей момент вдома був лише бідолашний песик. Як видно з фото, які оприлюднили рятувальники, вогонь охопив майже усю квартиру. Стіни і меблі та домашні речі повигоряли дотла. І свідком усього цього був маленький песик.



Вогонь повністю охопив площу навколо електрощитової / Фото ДСНС

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Коли рятувальники зайшли у квартиру, побачили у ній наляканого песика. Один з пожежників схопив його на руки і вивів на свіже повітря. На песика спрямували кисневий потік із балона. Він встиг надихатися продуктами горіння і міг почуватися зле.



На песика дули струменем кисню / Фото ДСНС

На щастя, наразі з ним усе добре і його життю нічого не загрожує.

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Врятований песик чемно сидів на руках у пожежника / Фото ДСНС

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