О своих приключениях с броненосцем бразилец Нельсон Кардозо рассказал в тиктоке. Его видео с животным залетело в рекомендации и набрало более 2 миллионов просмотров.
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Броненосец сам пошел к человеку
Для Нельсона это был обычный жаркий день. Он ехал домой с работы на мотоцикле, когда вдруг его внимание привлекло что-то маленькое и подвижное на трассе. Это был маленький броненосец, который хотел переходить дорогу, но был очень медленным и колебался.
Тогда человек остановил мотоцикл и пошел к броненосцу. К его удивлению, животное пошло навстречу. Нельсон отметил, что это редкость, ведь броненосцы – дикие животные и не взаимодействуют с людьми. Тогда мужчина понял, что броненосец, наверное, очень устал. Он снял свою канистру с водой с мотоцикла и стал поливать малыша.
Броненосец сразу стал пить воду / Скриншот с видео
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Он стал снимать этот трогательный момент на видео и выложил впоследствии в свой тикток.
После утоления жажды, животному все еще нужно было пересечь шоссе и добраться до безопасных кустарников. Нельсон помог ему и с этим: он осторожно провел его прочь от опасной проезжей части, обратно в чащу.
Это было большое удовольствие – помочь ему,
– сказал Нельсон.
Что известно об этом удивительном животном
Источник: Animal diversity
- Броненосцы – это ряд бронированных неполнозубых млекопитающих. Семья Броненосцевых является единственной современной семьей из этого ряда.
- Распространенные только в Новом Свете: от Центральной Америки и до Южной.
- Все представители имеют доспехи по бокам, спины и хвоста, а также с верхней части головы, что составляет их характерную "оболочку". Эта оболочка состоит из серии пластинок окостеневших щитков, покрытых кожистой ороговевшей кожей.
- Продолжительность жизни броненосцев зависит от вида. Некоторые виды живут только 9 лет, а другие могут и 23 года.
У броненосцев плохое зрение, в пространстве они ориентируются на обоняние / Фото с Animal diversity
- Большинство видов броненосцев живут поодиночке, хотя иногда социализируются в пары или небольшие группы.
- Броненосцы общаются преимущественно с помощью звука и запаха. Они выделяют секреты из желез внутри кожных мешков, расположенных на разных участках тела.
- Это в основном насекомоядные хищники, хотя питание может отличаться между видами. Некоторые виды являются всеядными и могут потреблять мелких животных, растения, насекомых и паукообразных.