Природоохранная организация Brazil Birding Experts смогла снять видео гнезда птиц. В ролике видно, что там было 6 маленьких птенцов, которых кормили 3 взрослых. Эксперты отмечают, что, вероятно, старшие особи помогали другим воспитывать малышей.

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"Мы все еще мало знаем об этой маленькой птичке. Мы не знаем, почему ее популяция так быстро сократилась, кроме как через уничтожение естественной среды обитания", — рассказал координатор бразильской программы Американского общества сохранения птиц Беннет Генеси.

Смотрите видео с редкой птицей:

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Этот вид птиц населяет Атлантические леса – регион Южной Америки, что имеет огромное биоразнообразие. Еще в начале XVII века его площадь оценивалась в 1 – 1,5 миллиарда гектаров, но на 2000 год сократилась почти на 90% из-за активной вырубки деревьев.

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Птица с видео живет в Атлантическом лесу в очень ограниченном ареале площадью 31 квадратный километр. Международный союз охраны природы предоставил птице статус вида на грани полного исчезновения.

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