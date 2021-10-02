Собаку вместе с 6 щенками нашли в кустах. Однако Джейд не хотела доверять людям, поэтому зоозащитникам пришлось уводить собаку из укрытия и набрасывать на нее поводок. Вскоре все семейство удалось довести в приют.

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Джейд постоянно нервничала. Даже когда была рядом со своими щенками, не перестала проявлять беспокойство. Она бегала по клетке и жалобно скулили. Зоозащитники не понимали, почему это с ней происходит, а ветеринар не выявил никаких проблем со здоровьем.

Причина необычного поведения собаки выяснилась, когда в приют пришел незнакомый человек вместе с седьмым щенком Джейд.

Он рассказал, что новорожденного детеныша украли у собаки незадолго до приезда сотрудников приюта. Однако ему удалось забрать и вернуть его матери.

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Кроху сразу отнесли Джейд, которая радостно встретила щенка, облизала и покормила его. Только тогда собака смогла успокоиться и расслабиться.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Смотрите видео о Джейд и ее щенках: