Обуздать активного и непоседливого щенка очень – сложная задача. Хозяева золотистого ретривера Такера и его сына подтверждают это своим видео, которое они выложили на ютуб.
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Семья отчаянно пыталась сфотографировать пушистого малыша рядом с отцом, но все попытки проваливались из-за слишком большой активность и интереса крохи. Щенок совсем не хотел сидеть на месте, поэтому постоянно подбегал к камере.
В комментариях к видео люди отмечали, что их развеселила еще и реакция взрослого ретривера.
- "Второй пес такой: "Боже, за что мне все это?".
- "Взрослый пес держится из последних сил".
- "Я все время ждала, что второй пес сделает нечто подобное".
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