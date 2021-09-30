Молодая мама Уитни рассказала, что сначала Хинкли думал, что малыш Теодор – это новая игрушка, с которой можно играть. Однако впоследствии пес стал всюду сопровождать ребенка. Например, мог ложиться рядом, обнимать и оберегать.

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"Первые несколько ночей Хинкли наблюдал за Тедором с нашей кровати. Пока мальчик спал в своей кроватке, он с интересом следил за каждым его движением. Через несколько дней Хинкли понял, что "игрушка" на самом деле не его и никуда не денется", — вспомнила Уитни Паркс.

Смотрите видео знакомства Теодора и Хинкли:

Она отметила, что очень рада дружбе сына с домашним любимцем. "Мое сердце тает, когда я наблюдаю за ними и понимаю, что Хинкли берет на себя роль старшего брата, который заботится о своем младшего брате", — добавила Уитни.

По ее словам, сейчас Хинкли все еще не уверен, кто такой Теодор. Однако знает, что он особенный и за ним нужно следить.

Смотрите фото дружбы ретривера и мальчика:

В социальных сетях люди в восторге от такой дружбы. Они активно оставляют комментарии под фото мальчика с золотистым ретривером.

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"Никто не любит тебя так, как твоя собака".

"Начало прочной связи и дружбы на всю жизнь. Хотя не уверен, что позволю своей собаке облизывать лицо ребенка".

"Этот замечательный пес отдал бы за него жизнь. Мы все можем поучиться у животных".

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