Два года Кока рассказывал о своих поездках в инстаграме, однако он заблокировал его аккаунт. 24 канал пообщался с хозяевами Коки и узнал больше о его странствиях и блоггинге.

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Кратко о Коке

Рыжий и волшебный путешественник;

Имеет свою страницу в инстаграм е и это уже его второй блог;

е Гурман;

Не любить воду;

Чипирован и привит;

Путешествует в желтом домике-рюкзаке с флажками.

Как инстаграм заблокировал первую страницу

– Когда вы начали вести блог? Видела в первом посте, что это уже вторая страница. А что случилось с первой? Сколько там подписчиков было? Не было ли возможности ее разблокировать?

Блог начали вести после первой поездки за границу – появилось желание делиться фотографиями, советами для удачных путешествий и показать другим, что путешествие с животным, даже за границу, это совсем не сложно.

Первая страница в инстаграме и фейсбуке просуществовала с 2018 до 2020 года, в тот период мы путешествовали довольно много и благодаря этому страница набрала более 5 тысяч фолловеров.



Кока – один из первых в Украине инстаграмных котов-путешественников / Фото с инстаграма kokacat_kokacat

Страницу удалил инстаграм после того, как мы попытались изменить дату рождения с моей личной на реальную дату рождения Коки. Поскольку он еще несовершеннолетний, нашу страницу заблокировали.

Десятки апелляций с фотографиями паспортов, объяснениями изменения даты рождения, причин на ведение блога не помогли. Было очень грустно, поскольку на тот момент страница уже имела более 1000 фото из разных стран, с описаниями мест, рекомендаций и впечатлений. К сожалению, все это было потеряно, даже без возможности скачать фотографии/данные на диск.

Обратите внимание! Сейчас у Коки новая страница , созданная летом 2020 года. На ней пока нет и тысячи подписчиков.

– Из какой страны начались заграничные путешествия? Как впечатления?

Зарубежные приключения начались из Италии. В мае 2018 году мы совершили путешествие по Ломбардии и получили незабываемые впечатления! Италия запомнилась невероятными видами и замечательными людьми. Открытые и эмоциональные итальянцы и итальянки встречали Коку с таким восторгом, которого мы никогда не видели в других странах. Это вдохновило нас на следующие путешествия с Кокой и ведение страницы кота-путешественника в соцсетях.

Также по возвращению из Италии мы осуществили давнюю мечту – всей семьей записались на курсы итальянского языка, где нашли новых друзей-итальянцев, с которыми общаемся до сих пор.

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– Сколько всего стран посетили с Кокой вместе?

Сейчас Кока посетил 9 стран:

Италия,

Нидерланды (где он был уже 4 раза),

Германия (дважды),

Франция (дважды),

Швейцария,

княжество Лихтенштейн,

Польша,

Австрия.



Кока в окрестностях Киева возле Днепра / Фото с инстаграма kokacat_kokacat

Сейчас Кока путешествует по Украине из-за ковид-ограничений. В каждом путешествии мы обычно пытаемся увидеть как можно больше, потому Кока может похвастаться тем, что:

путешествовал немецкими и голландскими поездами,

плыл на пароме на остров Тексел в Нидерландах,

катался на фуникулере в Италии и в Киеве,

пользовался метро в Париже и Роттердаме,

трамваем и велосипедом – в Амстердаме,

смотрел на панораму Роттердама, Схевенингена и Парижа с колеса обозрения,

путешествовал по Европе в арендованном Audi Q3 почти 2000 километров.

Кока – настоящий гурман и любит лакомиться туристическими приманками-визитками. Так, он отведал фуа-гра на Монмартре, знаменитый нидерландскую сельдь в Волендаме, настоящую Брауншвейгскую колбасу в немецком городе Брауншвейг, камбалу и тюлечку из одесского Привоза и, как настоящий украинский кот, сало с киевского Житнего рынка.

– Как проходили полеты? Кот летел в багажном отсеке или в салоне?

Первый перелет Коки состоялся с авиакомпанией МАУ, а уже позже были LOT, Lufthansa, KLM. Кока всегда летит с нами в салоне, как полноправный пассажир и член семьи – ему не предоставляется отдельное место, но на него всегда покупается отдельный билет.

Во время перелета Кока находится в своем любимом желтом домике-рюкзаке Cosmopet. Сам перелет он воспринимает очень спокойно, любит смотреть в иллюминатор или спать, но не против попробовать курицу с сэндвича, если таковой предложит стюардесса.

Самые неприятные моменты для него – это взлет и посадка, при которых правила безопасности требуют поместить рюкзак с любимцем под сиденье перед собой. Кока этим правилам совсем не согласен, поэтому в эти моменты возможно кратковременное "мяу". Но если бы вы видели, как Коку встречают пассажиры, когда мы заходим с ним в самолет и идем проходом к своим местам! И что интересно, он тоже всегда с ними приветствуется!



У Коки нет отдельного места в самолете, но всегда летит внутри / Фото с инстаграма kokacat_kokacat

Определенные ограничения у авиаперевозчиков

Существуют определенные ограничения на путешествия самолетом для определенных пород собак и кошек, чтобы не навредить их здоровью. Существует лимит на количество любимцев в салоне самолета (обычно не более двух), поэтому билет на пушистого путешественника лучше заказывать вместе с собственным. Убедитесь, что Ваша переноска для животного соответствует требованиям авиакомпании, которую Вы выбрали для путешествия. Не все авиакомпании разрешают перевозку животных в салоне самолета (лоукостеры Wizzair, Ryanair нет). Не все, даже не все европейские страны, позволяют ввозить домашних любимцев, а в некоторых странах животное даже отправят на карантин. Для путешествия животному нужен определенный набор документов (паспорт, справки) и своевременное выполнение ряда ветеринарных требований (чип, прививки), согласно условиям страны, куда планируется путешествие.

– Куда бы хотели поехать больше всего?

Португалия, Азорские острова, страны Скандинавии, посетить все страны Европы и вновь полететь туда, где уже были. Путешествия – это невероятные впечатления на всю жизнь.

- Был кто-то из иностранных котов-блоггеров, кто вдохновил на ведение страницы?

Нет :) Но мы точно знаем, что сами вдохновили многих людей в разных странах на путешествия со своими любимцами. Мы часто слышим от людей такие фразы на разных языках: "У этого кота жизни интереснее, чем у меня!", "Этот кот посетил больше стран, чем я!" и "В следующей жизни я бы хотел быть вашим котом!"

Поэтому тем, кто еще колеблется, но очень хочет, для кого любимец – это член семьи, а не просто животное, мы советуем попробовать путешествовать вместе – это невероятно приятно, когда он встречает вас в номере отеля, когда на фото из путешествия – вся семья просто, когда вы – вместе.