Два роки Кока розповідав про свої поїздки в інстаграмі, однак він заблокував його акаунт. 24 канал поспілкувався із господарями Коки і дізнався більше про його мандри і блогінг.

Дізнайтеся Які переваги присутності улюбленців на роботі і як це вдається в офісах Purina®

Коротко про Коку

Рудий і чарівний мандрівник;

Має свою сторінку в інстаграмі і це вже його другий блог;

Гурман;

Не любить воду;

Має чип і щеплення;

Мандрує у жовтому будиночку-рюкзаці із прапорцями.

Як інстаграм заблокував першу сторінку

– Коли ви почали вести блог? Бачила у першому пості, що це вже друга сторінка. А що сталося з першою? Скільки там підписників було? Чи не було можливості її розблокувати?

Блог почали вести після першої поїздки за кордон – з'явилося бажання ділитися світлинами, порадами для вдалих подорожей та показати іншим, що подорож з твариною, навіть за кордон, це зовсім не складно.

Перша сторінка в інстаграмі і фейсбуці проіснувала з 2018 до 2020 року, в той період ми подорожували доволі багато і завдяки цьому сторінка набрала понад 5 тисяч фоловерів.



Кока – один з перших в Україні інстаграмних котів-мандрівників / Фото з інстаграму kokacat_kokacat

Сторінку видалив інстаграм після того, як ми спробували змінити дату народження з моєї особистої на реальну дату народження Коки. Оскільки він ще неповнолітній, нашу сторінку заблокували.

Десятки апеляцій з фотографіями паспортів, поясненнями зміни дати народження, причин на ведення блогу не допомогли. Було дуже сумно, оскільки на той момент сторінка вже мала більше 1000 фото з різних країн, з описами місць, рекомендацій і вражень. На жаль, все це було втрачено, навіть без можливості скачати фотографії/дані на диск.

Зверніть увагу! Наразі у Коки нова сторінка, яка створена влітку 2020 року. На ній наразі немає і тисячі підписників.

– З якої країни почалися закордонні мандри? Як враження?

Закордонні пригоди почалися з Італії. У травні 2018 року ми здійснили подорож Ломбардією і отримали незабутні враження! Італія запам'яталась неймовірними краєвидами та чудовими людьми. Відкриті та емоційні італійці та італійки зустрічали Коку з таким захопленням, якого ми ніколи не бачили в інших країнах. Це надихнуло нас на наступні подорожі з Кокою та ведення сторінки кота-мандрівника в соцмережах.

Також по поверненню з Італії ми здійсніли давню мрію – всією родиною записались на курси італійської мови, де знайшли нових друзів-італійців, з якими спілкуємось і досі.

До теми Літають з тваринами: чому все більше мандрівників винаймають приватні літаки для котів і собак

– Скільки загалом країн відвідали з Кокою разом?

Наразі Кока відвідав 9 країн:

Італія,

Нідерланди (де він був вже 4 рази),

Німеччина (двічі),

Франція (двічі),

Швейцарія,

князівство Ліхтенштейн,

Польща,

Австрія.



Кока на околицях Києва біля Дніпра / Фото з інстаграму kokacat_kokacat

Зараз Кока подорожує Україною через ковід-обмеження. У кожній подорожі ми, зазвичай, намагаємось побачити якомога більше, тому Кока може похвалитися тим, що:

подорожував німецькими і нідерландськими потягами,

плив паромом на острів Тексел в Нідерландах,

катався на фунікулері в Італії та в Києві,

користувався метро в Парижі та Роттердамі,

трамваєм та велосипедом – в Амстердамі,

дивився на панораму Роттердама, Схевенінгена та Парижа з колеса огляду,

подорожував Европою в арендованому Audi Q3 майже 2000 кілометрів.

Кока – справжній гурман і любить ласувати туристичними приманками-візитівками. Так, він смакував фуа-гра на Монмартрі, славнозвісний нідерландський оселедець у Волендамі, справжню брауншвейгську ковбасу в німецькому місті Брауншвайг, камбалу та тюлєчку з одеського Привозу та, як справжній український кіт, сало з києвського Житнього ринку.

– Як проходили польоти? Кіт летів у багажному відсіку чи в салоні?

Перший перельот Коки відбувся з авіакомпанією МАУ, а вже пізніше були LOT, Lufthansa, KLM. Кока завжди летить з нами в салоні, як повноправний пасажир і член родини – йому не надається окреме місце, але на нього завжди купується окремий квиток.

Під час перельоту Кока перебуває в своєму улюбленому жовтому будиночку-рюкзаці Cosmopet. Сам переліт він сприймає дуже спокійно, любить дивитися в іллюмінатор або спати, та не проти скуштувати курку з сендвіча, якщо такий запропонує стюардеса.

Найбільш неприємні моменти для нього – це зліт та посадка, під час яких правила безпеки вимагають помістити рюкзак з улюбленцем під сидіння перед собою. Кока з цими правилами зовсім не згоден, тому в ці моменти можливе короткочасне "мяу". Але якщо б Ви бачили, як Коку зустрічають пасажири, коли ми заходимо з ним в літак і йдемо проходом до своїх місць! І що цікаво, він теж завжди з ними вітається!



Кока не має окремого місця у літаку, але завжди летить всередині / Фото з інстаграму kokacat_kokacat

Певні обмеження в авіаперевізників

Існують певні обмеження на подорожі літаком для певних порід собак і котів, щоб не нашкодити їхньому здоров'ю. Існує ліміт на кількість улюбленців в салоні літака (зазвичай не більше двох), тому квиток на пухнастого мандрівника краще замовляти разом з власним. Впевніться, що Ваша переноска для тварини відповідає вимогам авіакомпанії, яку Ви обрали для подорожі. Не всі авікомпанії дозволяють перевозку тварин в салоні літаку (лоукостери Wizzair, Ryanair не дозволяють). Не всі, навіть не всі європейські країни дозволяють ввозити домашніх улюбленців, а в деяких країнах тварину навіть відправлять на карантин. Для подорожі тварини потрібен певний набір документів (паспорт, довідки) та своєчасне виконання низки ветеринарних вимог (чип, щеплення), згідно з умовами країни, куди планується подорож.

– Куди б хотіли поїхати найбільше-найбільше?

Португалія, Азорські острови, країни Скандинавії, відвідати всі країни Європи та знов завітати туди, де вже були. Подорожі – це неймовірні враження на все життя.

– Чи був хтось із іноземних котів-блогерів, хто надихнув на ведення сторінки?

Ні :) Але ми точно знаємо, що самі надихнули багатьох людей в різних країнах на подорожі зі своїми улюбленцями. Ми часто чуємо від людей такі фрази різними мовами: "У цього кота життя цікавіше, ніж у мене!", "Цей кіт відвідав більше країн, ніж я!" і "В наступному житті я б хотів бути вашим котом!"

Тому тим, хто ще вагається, але дуже хоче, для кого улюбленець – це член родини, а не просто тварина, ми радимо спробувати подорожувати разом – це неймовірно приємно, коли він зустрічає вас в номері готелю, коли на фото з подорожі – вся родина, просто, коли ви – разом.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.