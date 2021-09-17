Ще нещодавно приватні літаки вважали доступними тільки тим, хто має неймовірно багато грошей. Однак після 2019 року на цьому ринку відбулися суттєві зрушення.
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Усе більше тварин літають із власниками
Представники компанії VistaJet у коментарі CNN повідомили, що кількість тварин на борту їх літаків зросла на 86%.
Літають не тільки з собаками й котами, а й навіть із птахами, кроликами тощо. Однак переважну більшість хвостатих пасажирів складають собаки.
Собаки на борту літака / Фото з інстаграму Netjets
Усіх інших тварин потрібно здавати у багажний відсік. Чимало власників собак, що більші за усталені розміри, не хочуть піддавати улюбленців такому стресу. Тому й обирають приватні польоти.
Приватний переліт дає змогу вашому улюбленцю бути поруч із вами та людьми, яких він знає й з котрими йому комфортно, – розповідає американка Кейтлінн Стеге, яка часто літає зі своїм лабрадудлем.
Такі перельоти допомагають тваринам уникати стресу / Фото VistaJet
Вартість таких перельотів є недешевою і становить від 15 тисяч доларів.
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Чому почали літати з тваринами
- З початком пандемії кількість тварин, усиновлених американцями, зросла на 8%. Відповідно, люди хочуть брати тварин із собою.
- Люди почали частіше літати на відпочинок, а не у відрядження. У ділові поїздки улюбленців зазвичай не беруть, а от на відпочинок – залюбки.
- Віддалена робота дозволяє людям бути мобільнішими. Вони міняють місце проживання, переїжджають з країни в країну і хочуть брати із собою хвостатих членів родини.