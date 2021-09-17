Ще нещодавно приватні літаки вважали доступними тільки тим, хто має неймовірно багато грошей. Однак після 2019 року на цьому ринку відбулися суттєві зрушення.

Актуально Що потрібно знати, обираючи собаку з притулку: важливі поради та застереження

Усе більше тварин літають із власниками

Представники компанії VistaJet у коментарі CNN повідомили, що кількість тварин на борту їх літаків зросла на 86%.

Літають не тільки з собаками й котами, а й навіть із птахами, кроликами тощо. Однак переважну більшість хвостатих пасажирів складають собаки.

Пасажири винаймають приватні літаки для тварин
Собаки на борту літака / Фото з інстаграму Netjets

Усіх інших тварин потрібно здавати у багажний відсік. Чимало власників собак, що більші за усталені розміри, не хочуть піддавати улюбленців такому стресу. Тому й обирають приватні польоти.

Приватний переліт дає змогу вашому улюбленцю бути поруч із вами та людьми, яких він знає й з котрими йому комфортно, – розповідає американка Кейтлінн Стеге, яка часто літає зі своїм лабрадудлем.

Пасажири винаймають приватні літаки для тварин
Такі перельоти допомагають тваринам уникати стресу / Фото VistaJet

Вартість таких перельотів є недешевою і становить від 15 тисяч доларів.

Цікаво Під час пандемії пес 15 разів ставав працівником місяця

Чому почали літати з тваринами

  • З початком пандемії кількість тварин, усиновлених американцями, зросла на 8%. Відповідно, люди хочуть брати тварин із собою.
  • Люди почали частіше літати на відпочинок, а не у відрядження. У ділові поїздки улюбленців зазвичай не беруть, а от на відпочинок – залюбки.
  • Віддалена робота дозволяє людям бути мобільнішими. Вони міняють місце проживання, переїжджають з країни в країну і хочуть брати із собою хвостатих членів родини.