Ще нещодавно приватні літаки вважали доступними тільки тим, хто має неймовірно багато грошей. Однак після 2019 року на цьому ринку відбулися суттєві зрушення.

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Усе більше тварин літають із власниками

Представники компанії VistaJet у коментарі CNN повідомили, що кількість тварин на борту їх літаків зросла на 86%.

Літають не тільки з собаками й котами, а й навіть із птахами, кроликами тощо. Однак переважну більшість хвостатих пасажирів складають собаки.



Собаки на борту літака / Фото з інстаграму Netjets

Зараз більшість авіакомпаній дозволяє брати у салон літака тільки невеликих собак або кішок вагою до 25 фунтів (близько 11 кілограмів). Тварин потрібно розміщувати у переносках на багажних полицях або під переднім сидінням.

Усіх інших тварин потрібно здавати у багажний відсік. Чимало власників собак, що більші за усталені розміри, не хочуть піддавати улюбленців такому стресу. Тому й обирають приватні польоти.

Приватний переліт дає змогу вашому улюбленцю бути поруч із вами та людьми, яких він знає й з котрими йому комфортно, – розповідає американка Кейтлінн Стеге, яка часто літає зі своїм лабрадудлем.



Такі перельоти допомагають тваринам уникати стресу / Фото VistaJet

Вартість таких перельотів є недешевою і становить від 15 тисяч доларів.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

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