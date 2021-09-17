Еще недавно частные самолеты считали доступными только тем, кто имеет невероятно много денег. Однако после 2019 года на этом рынке произошли существенные сдвиги.
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Все больше животных летают с владельцами
Представители компании VistaJet в комментарии CNN сообщили, что количество животных на борту их самолетов выросло на 86%.
Летают не только с собаками и кошками, но даже с птицами, кроликами и так далее. Однако подавляющее большинство хвостатых пассажиров составляют собаки.
Собаки на борту самолета / Фото с инстаграма Netjets
Всех остальных животных нужно сдавать в багажный отсек. Многие владельцы собак, которые крупнее позволенных размеров, не хотят подвергать любимцев такому стрессу. Поэтому и выбирают частные полеты.
Частный перелет позволяет вашему любимцу быть рядом с вами и людьми, которых он знает и с которыми ему комфортно, – рассказывает американка Кейтлинн Стеге, которая часто летает со своим лабрадудлем.
Такие перелеты помогают животным избегать стресса / Фото VistaJet
Стоимость таких перелетов является недешевой и составляет от 15 тысяч долларов.
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Почему начали летать с животными
- С началом пандемии количество животных из приютов, усыновленных американцами, выросла на 8%. Соответственно, люди хотят брать любимцев с собой.
- Люди начали чаще летать на отдых, а не в командировки. В деловые поездки любимцев обычно не берут, а вот на отдых – с удовольствием.
- Удаленная работа позволяет людям быть мобильными. Они меняют места жительства, переезжают из страны в страну и хотят брать с собой хвостатых членов семьи.