Лоти получил столько наград потому что дарил работникам магазина радость в непростой период пандемии. 8-летний пес является "специалистом" в магазине подарков для кошек, собак и других любимцев в Манчестере, Великобритания.
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Заставлял коллег улыбаться
О преданном работнике магазин рассказал в своем инстаграм-аккаунте. Лоти выигрывал почетный титул с апреля 2020-го до июня 2021 года.
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Все благодаря тому, что в непростой период пандемии собака дарила своим коллегам-людям улыбки. Компания пережила все проблемы, характерные для времен коронавируса: 25 работников отправили на карантин, прибыль упала – и только Лоти не терял оптимизма.
Бордер-колли развлекал своих коллег в непростой период / Фото yuppy.com
В те дни Лоти был для меня спасителем, он поддерживал меня объятиями и постоянными развлечениями. Я решил начать делиться фотографиями наших дней с командой, чтобы все улыбались, – рассказывает владелец бизнеса.
Для "доски почета" использовали различные фото Лоти / Фото yuppy.com
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- Сейчас работники компании постепенно возвращаются на свои рабочие места.
- Лоти – не единственная собака, которая приходит в офис с хозяином.
- Собак здесь бывает так много, что в Yuppy хотят нанять специального "Директора для собак", который будет заботиться об общем комфорте.