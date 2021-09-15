Собачьи поцелуи могут быть проявлением любви к владельцу, исследованием окружающей среды и даже способом успокоиться. Рассказываем подробно, почему собаки лижут буквально все.

Читайте Что нужно знать, выбирая собаку из приюта: важные советы и предостережения

Почему собаки облизывают людей

Собаки так показывают привязанность

Мамы-собаки облизывают своих детей, чтобы очистить их, успокоить и согреть. Именно поэтому для собак облизывание является демонстрацией любви.

Четвероногие могут облизывать не только людей, но и собак, кошек и других домашних животных, к которым они привыкли и которых полюбили.



С помощью вылизывания собаки показывают свою привязанность / Фото Unsplash

Собаке может нравиться вкус вашей кожи

Именно так, собака может чувствовать аромат лосьона или крема, а также пот на коже и пытаться слизать все это. Песики прежде всего – животные, и действуют неосознанно и инстинктивно.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

Для чего собаки вылизывают себя

Так они заботятся о гигиене

Все животные вылизывают свое тело, чтобы очистить его. Собаки (как и коты) могут уделять особое внимание вылизыванию интимных мест. Но будьте внимательны: если пес слишком сильно и долго вылизывается, возможно, у него закупорились анальные железы или его еще что-то беспокоит. В таком случае обратитесь к ветеринарному врачу.



Вылизывание является способом позаботиться о себе / Фото Unsplash

Собаки зализывают раны

Даже если на коже нет видимых повреждений, пес может лизать укусы блох или других паразитов. Обследуйте собаку, чтобы найти причину вылизывания.

Несмотря на распространенный миф, собачья слюна не является полезной для ран. Наоборот, во время вылизывания происходит дополнительное инфицирование и механическое повреждение ранки. Поэтому старайтесь не позволять вашей собаке лизать раны. Используйте для этого специальные повязки или медицинские воротники.

Пес демонстрирует волнение или страх

Навязчивое лизание может быть симптомом тревожного расстройства или испуга собаки. Когда пес волнуется, например, у ветеринара, он может лизать или даже грызть свои лапы, хвост и тому подобное.

Такое вылизывание может привести к травмам. Владельцу нужно позаботиться о моральном состоянии собаки, убрать факторы стресса, обратиться к зоопсихологу или ветеринарному врачу, который назначит успокоительное.



Пес может часто облизываться от волнения / Фото Unsplash

Трогательно Грозная собака-доберман усыновила брошенного котенка: щемящие фото и видео

Является ли вылизывание безопасным для собаки