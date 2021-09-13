Недавно Руби родила щенков. Не успели ее малыши открыть глаза, как владельцы принесли домой покинутого новорожденного котенка.
Читайте Иммунитет и здоровье домашних любимцев: что нужно знать каждому владельцу
Котенок оказался в канаве
Руби с котенком / Фото с фейсбуке Brittany Callan
Владелица собаки-мамы, Бриттани Каллен, разводит доберманов. Женщина имеет собственную ферму и 8 породистых собак. Недавно семейство пополнили еще и 6 щенков Руби.
Однажды Каллен убирала во дворе, когда вдруг услышала надрывное мяуканье.
Поскольку я люблю животных, мне надо было узнать, что это, – рассказывает женщина.
Собака ухаживает за малышом / Фото с фейсбуке Brittany Callan
Оказалось, что это был крошечный котенок.
Каллен и ее сестра думали, что мама придет к малышу. Они наблюдали за ним некоторое время. Однако женщины услышали вой койотов и забрали котика в дом.
Животное была крошечным – ему не было и недели. Малышу срочно нужно было молоко. Каллен поняла, что ее собака Руби, которая кормит своих детей, может дать котенку шанс на жизнь.
Котенок и щенок / Фото с фейсбуке Brittany Callan
Собаку и котенка осторожно познакомили. Руби, кажется, была совсем не против покормить брошенную кроху.
Собака очень привязалась к своему "приемному" ребенку, – делится Каллен.
Доберман и его "приемный" ребенок: трогательное видео
Собака полюбила котенка
Руби начала заботиться о котенке. Она легонько брала его в зубы и носила по всему дому. Когда щенки подросли и стали гораздо больше и сильнее котенка, Руби брала кису из вольера и ставила ее на диван.
Кошечка стала частью семейства доберманов / Фото с фейсбуке Brittany Callan
Котенка назвали Рамблин Роуз. Малышка уже имеет потенциального владельца – ее заберет к себе двоюродный брат Каллен. Но пока собака-мама еще будет кормить котенка своим молоком.
Интересно Как у кошек появились полоски: интересное объяснение ученых
Всех щенков Руби также забронировали и вскоре они переедут в новый дом.