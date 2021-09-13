Недавно Руби родила щенков. Не успели ее малыши открыть глаза, как владельцы принесли домой покинутого новорожденного котенка.

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Котенок оказался в канаве



Руби с котенком / Фото с фейсбуке Brittany Callan

Владелица собаки-мамы, Бриттани Каллен, разводит доберманов. Женщина имеет собственную ферму и 8 породистых собак. Недавно семейство пополнили еще и 6 щенков Руби.

Однажды Каллен убирала во дворе, когда вдруг услышала надрывное мяуканье.

Поскольку я люблю животных, мне надо было узнать, что это, – рассказывает женщина.



Собака ухаживает за малышом / Фото с фейсбуке Brittany Callan

Оказалось, что это был крошечный котенок.

Каллен и ее сестра думали, что мама придет к малышу. Они наблюдали за ним некоторое время. Однако женщины услышали вой койотов и забрали котика в дом.

Животное была крошечным – ему не было и недели. Малышу срочно нужно было молоко. Каллен поняла, что ее собака Руби, которая кормит своих детей, может дать котенку шанс на жизнь.



Котенок и щенок / Фото с фейсбуке Brittany Callan

Собаку и котенка осторожно познакомили. Руби, кажется, была совсем не против покормить брошенную кроху.

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Собака очень привязалась к своему "приемному" ребенку, – делится Каллен.

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Собака полюбила котенка

Руби начала заботиться о котенке. Она легонько брала его в зубы и носила по всему дому. Когда щенки подросли и стали гораздо больше и сильнее котенка, Руби брала кису из вольера и ставила ее на диван.



Кошечка стала частью семейства доберманов / Фото с фейсбуке Brittany Callan

Котенка назвали Рамблин Роуз. Малышка уже имеет потенциального владельца – ее заберет к себе двоюродный брат Каллен. Но пока собака-мама еще будет кормить котенка своим молоком.

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