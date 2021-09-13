Нещодавно Рубі народила цуценят. Не встигли її малюки відкрити очі, як власники принесли додому покинуте новонароджене кошеня.
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Кошеня опинилося в канаві
Рубі з кошеням / Фото з фейсбуку Brittany Callan
Власниця собаки-мами, Бріттані Каллен, розводить доберманів. Жінка має власну ферму та 8 породистих песиків. Нещодавно сімейство поповнили ще й 6 цуценят Рубі.
Одного дня Каллен прибирала на подвір'ї, коли раптом почула жалісливе нявчання.
Оскільки я полюбляю тварин, я мала дізнатися, що це, – розповідає жінка.
Собака доглядала за малюком / Фото з фейсбуку Brittany Callan
Виявилося, що то було крихітне кошеня.
Каллен та її сестра думали, що мама прийде до малюка. Вони спостерігали за ним деякий час. Однак жінки почули завивання койотів і забрали котика у дім.
Тваринка була крихітною – їй не було й тижня. Малечі терміново було потрібне молоко. Каллен зрозуміла, що її собака Рубі, яка годує своїх дітлахів, може дати кошеняті шанс на життя.
Котик і цуценя / Фото з фейсбуку Brittany Callan
Собаку й кошеня обережно познайомили. Рубі, здається, була зовсім не проти погодувати покинуту крихітку.
Собака дуже прив'язалася до своєї "прийомної" дитини, – ділиться Каллен.
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Собака полюбила кошеня
Рубі почала дбати про кошеня. Вона легенько брала його в зуби та носила по всьому будинку. Коли цуценята підросли й стали значно більше та сильніше кошеняти, Рубі брала кицю із вольєра й ставила її на диван.
Киця стала частиною сімейства доберманів / Фото з фейсбуку Brittany Callan
Кошеня назвали Рамблін Роуз. Крихітка вже має потенційного власника – її забере до себе двоюрідний брат Каллен. Але поки собака-мама ще годуватиме кошеня своїм молоком.
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Усіх цуценят Рубі також забронювали й невдовзі вони переїдуть у новий дім.