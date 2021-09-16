Лоті отримав стільки нагород тому, що дарував працівникам магазину радість у непростий період пандемії. 8-річний пес є "спеціалістом" у магазині подарунків для котів, собак та інших улюбленців у Манчестері, Велика Британія.

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Змушував колег посміхатися

Про відданого працівника магазин розповів у своєму інстаграм-акаунті. Лоті вигравав почесний титул з квітня 2020-го до червня 2021 року.

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Усе завдяки тому, що в непростий період пандемії собака дарував своїм колегам-людям посмішки. Компанія пережила усі проблеми, характерні для часів коронавірусу: 25 працівників відправили на карантин, прибутки впали – і тільки Лоті не втрачав оптимізму.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.



Бордер-колі розважав своїх колег у непростий період / Фото yuppy.com

У ті дні Лоті був для мене рятівником, він підтримував мене обіймами та постійними розвагами. Я вирішив почати ділитися фотографіями наших днів з командою, щоб всі посміхалися, – розповідає власник бізнесу.



Для "дошки пошани" використали різні фото Лоті / Фото yuppy.com

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